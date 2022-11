L’East Bengal FC inflige au Bengaluru FC sa troisième défaite consécutive

Cleiton Silva a laissé son ancienne base de fans en silence, marquant le seul but du match alors que l’East Bengal FC a infligé au Bengaluru FC sa troisième défaite consécutive 1-0 de la saison en Super League indienne (ISL) au stade Sree Kanteerava de Bengaluru. Les Blues n’ont pas réussi à marquer lors de leur troisième match consécutif alors que les Torch Bearers ont obtenu leur première feuille blanche de la saison.

Les Blues ont vu pas mal de joueurs se remettre de blessures pendant la pause prolongée alors que Simon Grayson a effectué trois changements. Suresh Wangjam, Udanta Singh et Javier Hernandez ont débuté ensemble pour la première fois cette saison. Les Torch Bearers n’ont fait qu’un seul changement avec Ankit Mukherjee remplaçant le Sarthak Golui suspendu.

Aucun but n’a été marqué lors des 45 premiers matchs alors que les hôtes ont terminé la mi-temps sans un seul tir cadré. Dès la première minute, Bruno Silva décoche un tir de loin qui passe juste à côté du but. Dix minutes plus tard, Charis Kyriakou tentait sa chance à distance, mais sa frappe était confortablement captée par Gurpreet Singh Sandhu.

Deux minutes après l’heure de jeu, Roy Krishna a été marqué au but par une sublime passe d’Hernandez. Le Fidjien est entré dans la surface mais a raté ce qui serait la seule chance substantielle du Bengaluru FC.

A la 69e minute, l’impasse était enfin dénouée. Courant vers son propre but sur la gauche en tant que dernier homme, Wangjam a subi la pression de Mahesh et a raté sa passe arrière vers le gardien de but. Mahesh a frappé sur le ballon perdu et était en tête-à-tête avec le gardien lorsqu’il l’a carré pour Silva, qui a calmement tapé le ballon contre son ancien club.

A une minute de la 90, Chhetri envoie le ballon vers Krishna qui réussit à dépasser le gardien mais ne peut éviter le tacle brillant d’Ivan Gonzalez qui lui enlève le ballon. Six minutes ont été ajoutées mais les Bleus n’ont pas pu percer la défense des visiteurs.

La deuxième victoire de la saison pour l’East Bengal FC leur a permis de devancer le Bengaluru FC dans le classement de l’ISL et de prendre la huitième place. Les Blues sont désormais neuvièmes du classement, à égalité de quatre points avec le Jamshedpur FC. Pour leur prochain match, les Torch Bearers retourneront au Salt Lake Stadium pour affronter l’Odisha FC le 18 novembre, vendredi. Les Blues se rendront sur la côte ouest pour affronter le Mumbai City FC le 17 novembre prochain, jeudi.

