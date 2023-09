LEARN renomme le campus du comté de Lake « Campus LEARN John et Kathy Schreiber » – Shaw Local

WAUKEGAN – LEARN 9 Charter Elementary School, la seule école primaire à charte de l’État à avoir obtenu cette année la désignation « exemplaire » du Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois, deviendra le « Campus LEARN John et Kathy Schreiber ». Le changement de nom témoigne de l’investissement en capital de la famille Schreiber dans LEARN et de son dévouement au service des étudiants de Waukegan.

« Nous sommes fiers de soutenir la mission de LEARN consistant à garantir que chaque étudiant ait accès le plus tôt possible à une excellente expérience académique dans un environnement stimulant », a déclaré John Schreiber dans un communiqué de presse. «Notre investissement garantira que les familles du comté de Lake auront accès à LEARN pour les années à venir.»

John et Kathy Schreiber, philanthropes et résidents du comté de Lake, consacrent une grande partie de leurs dons à l’amélioration de l’accès équitable à l’éducation dans la région de Chicago.

Depuis son ouverture en 2015, le campus LEARN John et Kathy Schreiber propose un enseignement préparatoire à l’université de haute qualité qui comprend un programme bilingue pour servir ses apprenants de langue anglaise et honore la diversité des origines de ses universitaires, de ses familles et de son personnel. Les programmes d’enrichissement de l’école comprennent l’art, les STEM, l’espagnol, le théâtre et l’éducation physique pour tous les élèves de la maternelle à la 8e année.

Le don en capital de Schreiber renforcera l’impact de LEARN dans le comté de Lake en permettant à l’école de répondre à la demande de la communauté. LEARN lance également un effort pour obtenir un financement supplémentaire pour construire un nouveau gymnase sur le campus, qui sera utilisé par les étudiants et la communauté.

«LEARN est profondément reconnaissant envers John et Kathy Schreiber pour leur investissement dans l’avenir des enfants du comté de Lake et pour la confiance qu’ils ont accordée à LEARN pour maximiser l’impact de ce don», a déclaré Greg White, président et directeur général de LEARN Charter School Network. «Nous sommes fiers de faire partie de l’héritage et de l’engagement des Schreiber envers les familles vivant et apprenant à Waukegan et North Chicago.»