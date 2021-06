Leanne Kiernan: Les Liverpool Women recrutent l’attaquant de la République d’Irlande de West Ham | Actualités footballistiques

Les Liverpool Women ont recruté Leanne Kiernan de West Ham dans un mouvement qui voit l’attaquant retrouver le manager nouvellement nommé Matt Beard.

L’internationale irlandaise de 22 ans a passé les trois dernières saisons avec West Ham en Super League féminine.

Beard a amené Kiernan de Shelbourne lors de son passage à West Ham, et le joueur a déclaré que c’était un appel téléphonique avec l’ancien patron des Hammers qui l’avait persuadée de rejoindre Liverpool.

« J’ai joué comme ailier ces trois dernières années et je joue comme attaquant pour mon pays », a déclaré Kiernan. « J’ai hâte de retourner sur le terrain avec mes nouveaux coéquipiers et de m’installer avec ma nouvelle famille ici à Liverpool.

Image:

Kiernan a déjà travaillé avec Matt Beard à West Ham



« Le club est un grand nom et il a définitivement une grande ambition. J’ai vraiment apprécié l’appel téléphonique avec Beardie, et cela m’a attiré vers Liverpool et c’est juste un moment excitant d’être ici. »

Beard, qui a pris en charge Liverpool en mai, a ajouté : « Leanne est une attaquante polyvalente, elle est très rapide et peut marquer des buts à l’intérieur et à l’extérieur de la surface.

« C’est une personnalité contagieuse et l’un des aspects les plus importants est son rythme de travail et la façon dont elle se comporte car je pense que c’est quelque chose dont nous avons besoin dans cette ligue.

« Je l’ai signée quand elle avait 18 ans, elle a beaucoup grandi au cours de ces trois années et je pense que c’est une bonne décision pour elle et pour nous. J’ai hâte de voir ce qu’elle peut produire cette année. »

Liverpool a terminé la saison 2020-21 troisième du championnat.