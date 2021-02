Leanne Battersby s’effondre alors qu’une fausse voyante lui donne un message d’Oliver

LEANNE Battersby s’effondre alors qu’une fausse voyante lui donne un message de son fils mort Oliver.

La mère en deuil – qui est interprétée par Jane Danson dans le feuilleton ITV – a du mal à faire face après le décès d’Oliver d’une forme incurable de maladie mitochondriale à la fin de l’année dernière.

Les téléspectateurs ont regardé Leanne se tourner vers une voyante de la télévision appelée Crystal Moon plus tôt ce mois-ci pour l’aider à faire face à son chagrin.

Crystal a assuré à Leanne que les plumes qu’elle avait trouvées étaient un signe de l’amour d’Oliver.

Les épisodes de Corrie de la semaine prochaine verront l’obsession de Leanne s’intensifier alors que Toyah appelle cet appartement et la trouve en train de ranger frénétiquement l’appartement.

Leanne explique qu’elle a réservé un médium pour venir, et un Toyah inquiet lui dit qu’elle restera et entendra ce qu’il a à dire.

Quand Jeremy le psychique arrive et découvre qu’il est en contact avec le fils mort de Leanne, Toyah a le cœur brisé de voir à quel point sa sœur est devenue désespérée.

Lorsque le voyant transmet un message d’Oliver disant qu’il lui pardonne, Leanne s’effondre et Toyah la réconforte.

Mais finalement, Leanne se rend compte qu’elle est victime d’une arnaque et jette Jeremy.

L’incident pourrait-il amener Leanne à se diriger plus loin dans une spirale descendante?

Corrie a confirmé que les choses sont sur le point de s’aggraver pour Leanne alors que son fils Simon est impliqué dans un cauchemar de drogue.

Leanne et Simon se retrouveront piégés dans un monde de drogue et de danger orchestré par le seigneur de la drogue Harvey, qui devrait arriver sur les pavés la semaine prochaine.

Parlant de ce qui va arriver dans les mois à venir, Ian a déclaré: « Ce que nous essayons de faire avec Simon et Leanne, c’est de trouver un moyen de jouer leur chagrin qui ne ressemble pas à des histoires de chagrin que nous avons faites et que d’autres émissions pourraient ai fait.

«Nous avons trouvé quelque chose qui commence assez petit, mais qui finit par se transformer en cette pièce colossale, thriller-ish, à indice d’octane élevé qui jouera au cours des six premiers mois de 2021.

L’horreur de Coronation Street alors que Ray Crosby encadre Debbie Webster pour ses crimes

«Au final, Simon est poussé par le chagrin et se retrouve dans une situation incontournable.

«Cela oblige Leanne à mettre sa peinture de guerre et à sortir pour défendre son dernier fils. Elle prend une situation incroyablement dangereuse afin de protéger Simon.

« Cela finit par dessiner Nick et Sam – et cela se heurte aussi à l’histoire d’amour de Peter et Carla. C’est une histoire de chagrin, mais c’est loin d’être une femme assise seule dans une pièce et se sentant triste. »