LEANNE Battersby est presque tuée dans un accident de voiture la semaine prochaine à Corrie alors qu’elle poursuit une plume qu’elle pense être de son fils mort Oliver.

Leanne – qui est interprétée par Jane Danson dans le feuilleton ITV – a du mal à faire face à son chagrin suite au décès de son fils Oliver, décédé d’une forme incurable de maladie mitochondriale à la fin de l’année dernière.

Leanne rencontrera une voyante de la télévision cette semaine qui confirme qu’une plume qu’elle trouve est un signe d’Oliver.

Mais les épisodes de Corrie de la semaine prochaine verront Leanne cacher son rendez-vous avec le psychique de la télévision Crystal Moon lorsque Simon apparaîtra.

Cependant, lorsque Simon rentre chez lui et trouve Leanne agrippant la plume d’Oliver, il devient méfiant.

Simon confronte plus tard Leanne et lui dit qu’il a vérifié ses enregistrements téléphoniques et qu’il sait qu’elle dépense de l’argent pour des appels à un médium – et que c’est inutile.

Plus tard, Jacob offre à Simon un autre travail de livraison de médicaments et il promet de considérer l’offre.

Pendant ce temps, Leanne trouve une autre plume et devient convaincue que c’est un autre cadeau d’Oliver, tandis que Simon est heureux que l’humeur de Leanne se soit améliorée.

Lorsque Leanne montre une autre plume à Nick et lui explique qu’elle vient d’Oliver, il s’inquiète.

Plus tard, le désastre survient lorsque Leanne laisse tomber la plume et court après elle sur les pavés.

Simon Barlow est manipulé dans le trafic de drogue par Jacob sur Coronation Street

Mary est horrifiée lorsqu’elle a failli renverser Leanne alors qu’elle se précipite dans la rue à la poursuite de sa plume.

Brian tend à Leanne un sac poubelle et dit que Simon l’a laissé dans le bac de recyclage – et elle est choquée de découvrir qu’il y a un oreiller déchiré à l’intérieur.

Furieuse, Leanne en veut à Simon pour l’avoir trompée et finit par le gifler.