LeAnn Rimes reporte les représentations en raison d’un «saignement» sur la corde vocale, d’une «toux violente»: «Je suis dévasté»

La star country LeAnn Rimes a révélé qu’elle avait reporté ses dates de tournée.

L’interprète de “Can’t Fight the Moonlight” s’est rendue sur Instagram mercredi pour annoncer qu’elle était “malade de la grippe” et qu’elle souffrait d’un saignement des cordes vocales.

“Cela me brise complètement et complètement le cœur de devoir annoncer que je vais reprogrammer les émissions de ce week-end”, a écrit Rimes.

“Alors que j’étais malade de la grippe, mon médecin a découvert un saignement sur ma corde vocale, causé par la toux violente qui accompagnait la maladie. Je vais mieux, mais je suis incapable de parler ou de chanter… les ordres du médecin !”

Elle a partagé une photo d’une lettre manuscrite sur son compte de réseau social expliquant pourquoi elle devait reporter ses concerts.

“Je suis dévasté de devoir faire cela car il n’y avait rien de plus que j’attendais avec impatience que de célébrer les vacances avec vous. Veuillez vérifier vos e-mails pour obtenir des informations sur le report et je vous verrai très bientôt.”

Rimes a énuméré ses dates de tournée reportées dans sa légende et a annoncé que son concert au Ryman à Nashville, Tennessee, aura lieu le 8 avril 2023.

Son concert au Riverside Casino and Golf Resort est prévu pour le 29 septembre 2023.

“Veuillez vous référer à vos e-mails / point de vente pour plus d’informations”, a conseillé Rimes.

La gagnante d’un Grammy a lancé sa “JOY: The Holiday Tour” le 2 décembre, alors qu’elle devait interpréter une variété de tubes et de chansons de vacances de son nouvel album “god’s work”.

Après son rétablissement, Rimes reprendra sa tournée le 16 décembre à Lincoln City, Oregon, pour deux nuits, puis se rendra au Northern Quest Resort & Casino à Airway Heights, Washington.

La chanteuse “How Do I Live” devrait terminer ses performances de 2022 au Pala Casino en Californie le 22 décembre et reprendre le 17 février 2023 à New Braunfels, Texas.