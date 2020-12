The Crocodile, Mushroom and Sun étaient les finalistes de la série télé-réalité, avec The Sun chantant une couverture de « When the Party’s Over » de Billie Eilish en demi-finale pour impressionner les juges Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke .

McCarthy et Scherzinger ont bien deviné avec Rimes, tandis que Jeong a deviné Mandy Moore et Thicke nommé Katharine McPhee.

Sun a également repris la chanson de Lizzo « Cuz I Love You » et une variété de succès tout au long de la saison.

Le finaliste de la saison 4 s’est révélé être Aloe Blacc, qui avait été Mushroom, et à la troisième place était Nick Carter, qui avait joué en tant que Crocodile.