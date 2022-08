LeAnn Rimes dit que la “résilience” a conduit à ses 25 ans de succès dans l’industrie de la musique country

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

LeAnn Rimes a parlé de la “résilience” qu’elle a eue après être entrée dans l’industrie de la musique country à l’adolescence.

Rimes, qui avait 13 ans lorsqu’elle a sorti son album à succès “Blue”, a évoqué les 25 dernières années dans une nouvelle interview avec “CBS Mornings”.

“Ce qui me concerne, c’est que j’ai beaucoup de courage et de résilience. Si je n’étais pas résiliente, je ne serais pas là”, a-t-elle déclaré lors de l’entretien.

“Oh, il y a eu de nombreuses fois dans ma vie où j’aurais pu facilement choisir une autre issue ou simplement ne pas revenir d’où j’étais”, a poursuivi Rimes. “Mais j’ai un tel combat. Cette rébellion qui m’a causé des ennuis à plusieurs reprises m’a aussi sauvé la vie. Vraiment m’a sauvé la vie, à plusieurs reprises.”

Le prochain album de Rimes, “God’s Work”, explore son cheminement spirituel. L’interprète de “How Do I Live” a expliqué que sa musique avait beaucoup de “pouvoir” et la rendait émotive.

“Il a beaucoup de pouvoir. Il me fait pleurer”, a-t-elle déclaré. “Je pense que cela fait partie de mon don, c’est de pouvoir aider les gens à ressentir. Je sais que pour moi, ce sont les choses que je ne peux pas dire, je chante.”

Rimes aura 40 ans le 28 août. Le chanteur a réfléchi au fait d’avoir franchi le cap lors de l’interview.

“Je suis prête à mûrir”, a-t-elle déclaré. “En grandissant dans ce métier devant tout le monde, les gens ont littéralement voulu me garder un certain âge pour toujours. Ce n’est que ces dernières années que j’ai l’impression que les gens m’ont permis de devenir une femme et aussi je me suis permis de grandir en femme.

Le musicien a entamé lundi un compte à rebours sur les réseaux sociaux.

“c’est officiellement le mois de mon anniversaire ! yay ! 27 jours de plus dans la trentaine. apportez-le, 40 !”