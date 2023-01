Leandro Trossard sera-t-il disponible pour jouer à Manchester United ?

Leandro Trossard ne sera pas disponible pour jouer pour Arsenal lors de leur match crucial contre Manchester United dimanche, après que les Gunners n’aient pas réussi à l’inscrire en Premier League à temps.

Les nouvelles inscriptions de joueurs doivent être terminées avant midi la veille d’un tour de matches, et, avec la 21e journée commençant samedi, cela signifie donc qu’Arsenal aurait dû enregistrer le Belge avant midi vendredi.

Bien qu’il ait accepté à la fois des conditions personnelles et des frais pouvant atteindre 27 millions de livres sterling avec Brighton jeudi, Arsenal n’a toujours pas réussi à achever la signature de Trossard avant la date limite.

Cela est dû au fait que Trossard doit encore passer un examen médical, ce qui, s’il est fait de manière approfondie, peut prendre une longue période de temps. Wout Weghorst a subi le même sort pour Manchester United la semaine dernière, signant pour le club après la date limite de 12 heures et ratant ainsi le match contre Manchester City.

L’accord à prix réduit reflète Trossard étant hors contrat à la fin de la saison. Arsenal a d’abord accepté les conditions personnelles.

L’agent de Trossard récemment gaffer Seagulls claqué (s’ouvre dans un nouvel onglet) Roberto De Zerbi a également évoqué le traitement qu’il a réservé à l’attaquant, affirmant que le Belge ne resterait pas au club.

Le joueur de 28 ans ajoute une profondeur indispensable aux rangs des Gunners et devient le deuxième Belge dans les livres, avec Albert Sambi Lokonga déjà au club.

Arsenal se dirige vers l’affrontement de dimanche contre Manchester United en tête du classement, avec huit points d’avance sur ses adversaires et cinq sur Manchester City à la deuxième place – bien qu’ils aient un match en moins.

Les Gunners n’ont perdu qu’une fois en championnat cette saison, à Old Trafford face à Manchester United. United a manqué les vainqueurs 3-1 ce jour-là en septembre, Antony marquant à ses débuts et Marcus Rashford inscrivant deux buts.

Arsenal sera toujours confiant sans Trossard également, car il est peu probable que le Belge ait même commencé. En effet, Granit Xhaka et Martin Odegaard ont occupé les postes de milieu de terrain les plus offensifs cette saison, tandis que Gabriel Martinelli et Bukayo Saka ne risquent pas de perdre leurs places de titulaire sur l’aile.