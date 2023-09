Leandro Trossard brise la malédiction de six ans en Premier League alors qu’Arsenal devance Everton lors d’une victoire 1-0

Arsenal a finalement mis fin à six ans d’attente pour une victoire en Premier League à Everton alors que Leandro Trossard a propulsé les Gunners en quête de titre vers un succès 1-0 dimanche.

L’équipe de Mikel Arteta a dû travailler dur pour sa première victoire à Goodison Park depuis 2017, l’attaquant belge Trossard réglant une rencontre décousue au milieu de la seconde période.

Arsenal n’était pas à son meilleur niveau, mais ils ont remporté leur quatrième victoire en cinq matchs cette saison en égalant l’approche physique d’Everton.

Arteta a averti ses joueurs qu’ils ne mettraient fin à leur malédiction d’Everton que s’ils étaient prêts à mettre leur corps en jeu et ils ont relevé ce défi.

Après avoir tardé à battre Manchester United lors de leur match précédent avant la trêve internationale, ce fut une autre affaire tendue pour Arsenal.

Mais le but de Trossard a propulsé les Londoniens du nord invaincus à la quatrième place, à deux points du leader Manchester City, alors qu’ils visent à venger l’effondrement tardif de la saison dernière dans la course au titre.

Winless Everton reste dans la zone de relégation alors qu’il fait face à une autre bataille de relégation après avoir battu de peu la baisse au cours des deux dernières saisons.

L’équipe de Sean Dyche s’est lancée dans le match suite à l’annonce selon laquelle le club allait avoir de nouveaux propriétaires après que Farhad Moshiri a accepté de vendre sa participation de 94 pour cent au fonds d’investissement américain 777 Partners.

À LIRE : Premier League : Chelsea tenu dans une impasse sans but par Bournemouth

Ce rachat mettrait fin au mandat tumultueux du anglo-iranien Moshiri, qui a investi pour la première fois en 2016.

Les nouveaux propriétaires d’Everton ont eu un premier aperçu de l’ampleur de la tâche qui les attend alors que les Toffees ont subi une quatrième défaite lors de leurs cinq premiers matches de championnat pour la première fois depuis 2005-06.

Arteta, ancien milieu de terrain d’Everton, n’a pas de telles inquiétudes alors qu’Arsenal se prépare à son retour en Ligue des champions après six ans d’absence contre le PSV Eindhoven mercredi.

L’Espagnol a été récompensé par une feuille blanche du gardien David Raya, qui a fait ses débuts à Arsenal après son transfert de Brentford alors qu’Aaron Ramsdale tombait sur le banc.

Raya était l’un des deux changements, Fabio Vieira faisant son premier départ depuis avril à la place de Kai Havertz.

Gabriel Martinelli pensait avoir donné à Arsenal l’avance que sa domination méritait lorsqu’il rentrait à bout portant à la 19e minute, mais son effort a été refusé pour hors-jeu contre Eddie Nketiah lors de la préparation.

La passe de Gabriel avait rebondi sur l’attaquant d’Everton Beto lorsque Nketiah avait été jugé comme interférant avec le jeu, au grand dégoût d’Arsenal.

Ajoutant l’insulte à la blessure de Martinelli, l’attaquant brésilien est sorti en boitant à cause d’une blessure musculaire peu de temps après cet incident.

A LIRE AUSSI : « Les fans peuvent faire ce qu’ils veulent », déclare Mauricio Pochettino après les moqueries de Chelsea

Arsenal était si totalement aux commandes qu’Everton a passé la première demi-heure sans une seule touche dans la surface de réparation des visiteurs.

Everton a demandé en vain un penalty lorsqu’Abdoulaye Doucouré a fait irruption dans la surface et s’est retrouvé au sol sous le défi de William Saliba.

L’effort de Ben White a été sauvé par le gardien d’Everton Jordan Pickford, qui a réalisé un arrêt encore meilleur pour repousser la fusée de Marin Odegaard peu après la mi-temps.

Arnaut Danjuma d’Everton a tiré à distance sur le toit du filet, mais Arsenal a finalement fait payer sa pression à la 69e minute.

Une vague de passes a ouvert la défense d’Everton et Bukayo Saka a habilement envoyé le ballon à Trossard, qui a guidé une arrivée composée dans le coin le plus éloigné pour son premier but en championnat cette saison.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)