Leandro Lo, champion de Jiu-Jitsu, abattu dans le club de São Paulo

RIO DE JANEIRO – Leandro Lo, l’un des meilleurs combattants de Jiu-Jitsu au monde et huit fois champion du monde, a été tué d’une balle dans la tête dans un club de São Paulo tôt dimanche matin, ont annoncé les autorités, choquant la communauté sportive et dessinant des manifestations de deuil. de tout le pays qui a inventé et popularisé le Jiu-Jitsu brésilien.

Un policier hors service soupçonné d’être impliqué dans la fusillade s’est rendu aux autorités dimanche après-midi, bien que la police ait refusé de fournir de nombreux détails supplémentaires lundi matin.

Les médias brésiliens, citant l’avocat de Lo, ont rapporté qu’il y avait eu une altercation au chic Clube Sírio. Un homme s’est approché du cercle d’amis de Lo, a déclaré l’avocat Ivã Siqueira Junior à Folha de São Paulo, et a tenté de provoquer le groupe. Il a pris une bouteille sur leur table et ne l’a pas rendue. L’avocat a dit que Lo avait renversé l’homme.

Une fois sur ses pieds, l’homme “a reculé de quatre pas”, a déclaré un témoin à l’émission de télévision nationale Fantástico sous couvert d’anonymat. “Il a sorti un pistolet de sa taille et lui a tiré une balle dans la tête à bout portant.”

Les autorités ont émis un mandat d’arrêt contre l’officier de police militaire Henrique Otavio Oliveira Velozo, soupçonné d’être impliqué dans la fusillade. À l’extérieur de l’enceinte, les fans et les partisans de Lo ont crié “tueur” et “vagabond” lorsque l’officier est arrivé dimanche en fin d’après-midi.

Lo, 33 ans, a dominé l’art martial au cours de la dernière décennie et devait participer à un autre tournoi cette semaine à Austin. Ses funérailles devaient avoir lieu lundi dans sa ville natale de São Paulo.

Sa mort a été un autre sombre rappel de l’épidémie de violence armée qui continue de sévir dans le plus grand pays d’Amérique latine et tue des dizaines de milliers de personnes chaque année.

“Lo était l’un des plus grands athlètes que notre sport ait jamais produit”, a déclaré la Fédération internationale brésilienne de Jiu-Jitsu dans un communiqué. “L’influence mondiale, la passion et le dévouement de Lo au Jiu-Jitsu resteront à jamais dans les mémoires et honorés pour le grand champion et la personne qu’il était.”

Sa mère, Fatima Lo, a posté sur Instagram un dessin de lui grimpant dans le ciel, vêtu de son uniforme de Jiu-Jitsu.

“Tu vas tellement me manquer”, a-t-elle écrit. “Il manque un morceau de moi.”

Lo était considéré comme l’un des combattants les plus doués à être jamais entré dans le sport. Fils d’un boxeur de São Paulo, il a su très tôt qu’il voulait être combattant. Son aspiration initiale, cependant, n’était pas de concourir, mais de se défendre tout en grandissant dans une ville dangereuse, selon Folha.

“Dans la rue, à l’école, vous aurez toujours peur des plus grands enfants”, a déclaré Lo dans une vidéo YouTube. “Alors j’ai dit:” Si je vais me battre, alors je vais savoir comment me défendre.

Il a été initié au Jiu-Jitsu par le biais d’un programme social, Fighting for God, dont la mission est de fournir aux enfants dans le besoin une structure et des conseils à travers l’art martial, et il a rapidement gravi les échelons supérieurs de la compétition. Il est finalement devenu le meilleur au monde dans cinq catégories de Jiu-Jitsu et a été nommé huit fois champion du monde.