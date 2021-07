Leander Paes et Mahesh Bhupathi s’apprêtent à renouveler leur partenariat, cette fois pour une série Web

Léandre Paes et Mahesh Bhupathi sont deux piliers du tennis indien qui ont même dominé le monde à la fois individuellement et ensemble dans le circuit du double, ont pris d’assaut Internet dimanche en se remémorant leur légendaire victoire à Wimbledon en 1999 et ont fait allusion à une éventuelle réunion.

Dimanche était également le 22e anniversaire de LessHesh de leur victoire à Wimbledon dans la catégorie double messieurs, alors le duo a profité de l’occasion pour annoncer un éventuel « nouveau chapitre » de leur histoire.

« Il y a 22 ans aujourd’hui, nous sommes devenus les premiers Indiens à gagner @Wimbledon. En tant que jeunes garçons, tout ce dont nous rêvions était de rendre notre pays fier », a tweeté Paes dimanche.

À ce tweet, Bhupathi n’a pas tardé à répondre en disant : « Hmmm. C’était spécial !! Pensez-vous qu’il est temps d’écrire un autre chapitre ? »

À la suite de cette conversation, les fans et les sympathisants – à la fois de la fraternité sportive et des célébrités de Bollywood ont félicité le duo et ont attendu avec impatience de savoir s’ils pourraient les revoir jouer ensemble.

Il a été révélé plus tard que les réalisateurs primés Ashwiny Iyer Tiwari et Nitesh Tiwari – réalisant ensemble pour la première fois – seront vus dans un récit unique de leur voyage et de leur relation ensemble, créé par nul autre que les réalisateurs primés Ashwiny Iyer Tiwari et Nitesh Tiwari.

« Leur histoire se déroulera comme il se doit sur la plate-forme OTT indienne ZEE5. Il y a beaucoup plus en magasin et certaines annonces clés seront faites sous peu », peut-on lire dans un communiqué officiel.

En 1999, Bhupathi et Paes sont devenus la première paire indienne à gagner à Wimbledon. La paire a également remporté l’Open de France la même année. En 1999, Bhupathi et Paes sont entrés dans l’histoire en devenant le premier duo de double à atteindre la finale de chacun des quatre tournois du Grand Chelem. C’était la première fois depuis 1952 qu’un tel exploit était accompli à l’ère ouverte.

