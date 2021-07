Leander Paes et Kim Sharma en vacances ensemble à Goa, déclenchent des rumeurs de rencontres

Un bar et un restaurant en bord de mer à Goa a partagé mardi des photos de l’actrice Kim Sharma, qui a été vue pour la dernière fois dans le film « Yagam » de 2010 et du joueur de tennis Leander Paes, passant du temps de qualité ensemble tout en prenant joyeusement la pose pour les caméras et en profitant d’un repas somptueux.

Les photos partagées par Pousada By The Beach montraient le champion de tennis et l’accès en train de se détendre pendant leurs vacances ensemble à Goa.

Dans les deux photos partagées sur les réseaux sociaux, dans l’une, on voit Kim s’appuyer sur Leander enroulant son bras autour d’elle et ils sourient pour la caméra assise autour d’un somptueux assortiment de nourriture sur la plage. Sur la deuxième photo, Leander et Kim posent en toile de fond de la plage, tandis que Kim se tient devant l’as du tennis et il enroule sa main autour de sa taille pour l’embrasser. Kim est vue en train de caresser un labrador et de sourire pour la caméra.

Regardez les images ici :

Si l’on se fie aux photos, on ne peut nier que Kim et Leander ont l’air super heureux en compagnie l’un de l’autre pendant leurs vacances à Goa.

Mais les photos signifient-elles que Kim et Leander sortent ensemble ? Eh bien, le couple n’a publié aucune confirmation officielle à ce sujet. Cependant, les photos suggèrent que les deux s’amusent bien loin de l’agitation de la vie urbaine à Mumbai.

Pour les inconnus, Kim aurait fréquenté l’acteur de « Haseen Dillruba » Harshvardhan Rane en 2019 et Leander, séparé de sa partenaire Rhea Pillai en 2017.