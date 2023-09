Leander Paes devient le premier homme asiatique à être nommé joueur au Temple de la renommée du tennis international

Leander Paes, multiple vainqueur du Grand Chelem, est devenu mardi le premier homme asiatique à être nominé au Temple de la renommée du tennis international dans la catégorie des joueurs.

Paes, 50 ans, était l’un des six nominés annoncés pour la promotion 2024. Il concourra avec Cara Black, Ana Ivanovic, Carlos Moya, Daniel Nestor et Flavia Pennetta dans la catégorie Joueur.

Li Na, la joueuse chinoise qui a remporté le titre en simple féminin à l’Open d’Australie et à l’Open de France, est devenue la première joueuse asiatique à être nominée à l’ITHF en 2019.

« Cela signifie tout pour moi que je suis le premier homme asiatique à être nominé au Temple de la renommée du tennis international dans la catégorie des joueurs », a déclaré Paes.

« Après trois décennies de passion pour notre sport et après avoir joué pour plus de 1,3 milliard d’Indiens aux Jeux olympiques et à la Coupe Davis, je suis ravi que mon travail acharné ait été reconnu.

« J’ai tellement de gratitude envers mes parents, mes frères et sœurs, mes entraîneurs, les capitaines de la Coupe Davis et tous ceux qui ont joué un rôle dans ma carrière », a-t-il ajouté.

Outre Paes, l’ancien joueur indien Vijay Amritraj a également été nominé dans la catégorie des contributeurs.

« Le scrutin inclura également deux nominés dans la catégorie Contributeur, Vijay Amritraj et le célèbre journaliste Richard Evans », a indiqué l’ITHF sur son site Internet.

Paes est vainqueur de 18 titres du Grand Chelem en double et en double mixte, en plus d’être un ancien numéro 1 mondial du double.

Au cours d’une carrière de trois décennies, il a remporté huit tournois du Grand Chelem en double, dix en double mixte et un grand chelem en carrière dans les deux disciplines.

« Le tennis m’a beaucoup apporté et j’espère que cette nomination inspirera à tous les jeunes du monde entier qu’avec de la passion dans le cœur, un travail acharné et une confiance en soi, vous pourrez vous aussi devenir un champion », a déclaré Paes.

Paes a passé un total de 462 semaines dans le top 10 du double ATP, dont 37 semaines au premier rang, et a remporté 55 titres en double en tournée.

Pilier de la Coupe Davis pour l’Inde depuis 30 ans, Paes détient le record de la compétition avec 43 victoires en double. En 1996, il est devenu le seul médaillé olympique indien en tennis, remportant le bronze aux Jeux d’Atlanta.

