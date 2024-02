« L’EAM Jaishankar a fait une promesse » : ce qu’a dit l’épouse d’un vétéran de la Marine libéré par le Qatar | Dernières nouvelles Inde

L’épouse de l’un des anciens membres de la marine indienne libérés par le Qatar a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, S Jaishankar, avait promis de les ramener en Inde et que le gouvernement de Narendra Modi avait tenu sa promesse.

Le capitaine à la retraite de la marine indienne, Saurabh Vashishtha, est rentré en Inde lundi après avoir été libéré d’une prison du Qatar, accueilli par les membres de sa famille à son arrivée chez lui, à Dehradun, le mardi 13 février 2024. (PTI)

Dans le cadre d’une avancée diplomatique majeure, l’Inde a obtenu la libération de huit anciens membres de la Marine emprisonnés et sept d’entre eux sont rentrés chez eux lundi près de trois mois et demi après avoir été condamnés à mort par un tribunal qatari, commuées ensuite en peines de prison variables.

Mansa Vashisht, épouse du capitaine Saurabh Vashisht, se souvient de l’époque où son mari et sept autres personnes avaient été condamnés à mort par un tribunal qatari.

« Il m’est difficile de décrire l’époque. Il y avait beaucoup d’incertitude. Je suis restée à Doha tout le temps et j’ai été autorisée à le rencontrer pendant très peu de temps”, a-t-elle déclaré à PTI.

«Lorsque nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, il avait alors promis de tous les ramener et ils (le gouvernement) ont tenu leur promesse. Je voudrais remercier le gouvernement d’avoir ramené mon mari », a-t-elle ajouté.

Le capitaine Saurabh Vashisht a remercié le gouvernement indien pour avoir « réalisé un exploit aussi impossible ».

“Grâce à l’intervention personnelle du Premier ministre Modi auprès du gouvernement du Qatar, ce jour est arrivé et je me trouve ici à Dehradun avec ma famille”, a ajouté Vashisht, visiblement soulagé.

Le ministre des Affaires étrangères Vinay Kwatra a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi lui-même supervisait constamment tous les développements de l’affaire et n’avait jamais reculé devant toute initiative susceptible d’assurer le retour des Indiens. Les sept ressortissants indiens sont arrivés à Delhi lundi par une compagnie aérienne privée vers 2h35 du matin. Le ministre des Affaires étrangères, sans plus de détails, a déclaré que New Delhi continue de travailler avec le gouvernement qatari pour assurer le retour rapide du huitième Indien.

Les huit nationaux sont : les capitaines Navtej Gill et Saurabh Vasisht, les commandants Purnendu Tiwari, Amit Nagpal, SK Gupta, BK Verma et Sugunakar Pakala, et le marin Ragesh. Le commandant Tiwari n’a pas pu revenir en raison de formalités administratives en attente, ont indiqué des sources proches du dossier.

