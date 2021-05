Leaksters: Huawei dévoilera les MatePad 2 et Pro 2, deux smartwatches le 2 juin

HarmonyOS 2.0 stable devrait arriver le mois prochain et (selon les gens sur Weibo) il en sera de même pour les premiers appareils à l’exécuter dès la sortie de la boîte – ce seront deux tablettes et deux smartwatches. Le Huawei MatePad 2 (nom de code «Marx 2») et le MatePad Pro 2 («Wagner») seront dévoilés le 2 juin et seront disponibles en Chine le 10 juin.

Auparavant, les fuites parlaient de deux ardoises MatePad, l’une avec un écran 12,2 pouces et l’autre avec un panneau 12,6 pouces 120 Hz. Le modèle 12,9 pouces sera alimenté par Kirin 9000 et exécutera «PadOS», une version personnalisée d’Harmony pour tablettes. Sur la base des données du 3C, la tablette prend en charge une charge filaire de 40 W et une charge sans fil de 27 W. Il devrait également y avoir une version 5G.

Capture d’écran présumée d’HarmonyOS 2.0 fonctionnant sur le Huawei MatePad Pro 2

Les deux autres appareils seront les Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro. Ceux-ci exécuteront HarmonyOS avec une interface utilisateur remaniée et seront équipés d’une eSIM pour les données mobiles, qui activera WeChat et d’autres fonctionnalités. Par rapport à la série Watch GT, ceux-ci offriront plus de fonctionnalités au détriment de la durée de vie de la batterie.

Quant à la série Huawei P50, qui allait à l’origine être la première à avoir HarmonyOS hors de la boîte, ce lancement est toujours en suspens. Récemment, nous avons vu des photos pratiques du P50 vanille, mais les fuites n’ont pas pu déterminer quand la série P50 sera dévoilée – quelque temps en juin ou mai est la meilleure estimation pour le moment, mais ce ne serait pas la première date limite passer tranquillement.

Huawei s’attend à ce qu’HarmonyOS alimente 300 millions d’appareils d’ici la fin de l’année. Cela inclut les appareils préinstallés ainsi que les différents téléphones et tablettes qui remplaceront Android par Harmony via une mise à jour.

La source (en chinois) | Passant par