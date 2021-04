L’un des capteurs ISOCELLL de Samsung a été le premier (sur mobile) à franchir la barrière des 100 MP et Xiaomi a été la première entreprise à l’utiliser. Maintenant que Samsung se prépare à lancer le premier capteur de 200 MP, Xiaomi se prépare à être à nouveau le premier à l’utiliser.

Ainsi dit leakster Station de chat numérique, mais sans aucun délai pour le moment où cela pourrait se produire. Un autre leakster bien connu, Univers de glace, dit que le capteur 200MP aura 0,64 µm de pixels, le plus petit à ce jour.

Auparavant, nous avons entendu un rapport selon lequel le capteur aurait un format optique 1 / 1,37 « , donc plus petit que le GN2 (1 / 1,12 ») et à peu près de la même taille que le dernier capteur 108MP, le HM3 (1 / 1,33 « , 0,8 µm).

Cette information faisait partie de la fuite selon laquelle le produit phare ZTE Axon 30 sera le premier avec ce capteur, il est donc clair que ce n’est pas précis à 100%. Pourtant, au moins une partie semble vraie. Cette fuite a également affirmé que le capteur prendrait en charge le binning 4 en 1 avec une résolution de sortie de 50MP et une taille de pixel effective de 1,28 µm. Le binning 16 en 1 (sortie 12,5 MP) a également été mentionné, mais cela semble moins plausible.

La récolte actuelle de capteurs 108MP a une capacité native de zoom numérique 2x ou 3x sans perte, en fonction de leur configuration. Le capteur 200MP devrait pouvoir aller plus haut que cela et peut signifier la fin des modules de zoom de milieu de gamme dédiés. Ce capteur aura techniquement une résolution suffisante pour une vidéo 16K (133MP), bien que le premier chipset capable de le traiter soit dans des années (les puces supérieures ne peuvent même pas faire 8K 60fps).

Quoi qu’il en soit, les capteurs haute résolution devront utiliser des pixels plus petits – sinon, ils seront assez gros physiquement, ce qui signifie également un module de caméra très épais (et quelque chose comme le Mi 11 Ultra a déjà une grosse bosse de caméra avec son GN2 1 / 1,12 » capteur). Des conceptions de capteurs plus avancées, un regroupement de pixels et un traitement amélioré compenseront les inconvénients des pixels plus petits.

