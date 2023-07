Leakster : Xiaomi 14 aura un capteur plus grand dans l’appareil photo principal, version avec stockage de 1 To

Les détails arrivent pour le prochain Xiaomi 14 – le téléphone conservera son apparence générale mais apportera plusieurs mises à niveau. Fuite Station de discussion numérique précédemment publié que le téléphone sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3.

Cette génération aura apparemment aussi jusqu’à 1 To de stockage (les 13 ont atteint 512 Go). Sur la base du post précédent, le Xiaomi 14 vanille aura une batterie de 4 860 mAh avec une charge filaire de 90 W et une charge sans fil de 50 W (au lieu de 4 500 mAh 67/50 W).









Fuite du schéma du Xiaomi 14 • Image du Xiaomi 13

Les schémas du téléphone montrent un design familier avec un îlot de caméra carré niché dans le coin supérieur gauche. Cette fois-ci, cependant, il sera divisé entre quatre capteurs, et non trois.

Selon DEC, la caméra principale gagnera un capteur encore plus grand – 50MP 1/1.28″, contre 50MP 1/1.49″. Il sera rejoint par un appareil photo « téléobjectif moyen », vraisemblablement avec un objectif standard comme son prédécesseur (il pourrait cependant offrir un grossissement optique supérieur à 3,2x du modèle 13). Il n’y a aucune indication sur ce que pourrait être le quatrième capteur (le troisième est la caméra ultra large, bien sûr).

Xiaomi lance traditionnellement sa série phare juste à la fin de l’année, en partie pour coïncider avec la première disponibilité de la prochaine puce Snapdragon 8, nous sommes donc encore à des mois du Xiaomi 14 et de la famille (il y aura un modèle Pro, l’Ultra pourrait ou non arriver plus tard).

Source (en chinois) | Via