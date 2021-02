OnePlus a lancé la sous-marque Nord l’année dernière, mais il n’a pas encore opté pour un système de dénomination – le fuiteur Max J. rapporte que le successeur direct du Nord N10 s’appellera le «Nord N1».

Cela ressemble au schéma de dénomination de Sony pour ses téléphones et en particulier les appareils photo, par exemple l’appareil photo plein format RX1, l’appareil photo sans miroir de type RX10 1 ”et le RX100 point-and-shoot. Cependant, il n’est pas clair s’il y aura un Nord N10 cette année ou un N100.

Et s’il y a un mid-ranger N10, le N1 va-t-il monter en gamme? C’est souvent le cas avec les sous-marques de milieu de gamme qu’elles finissent par obtenir un téléphone quasi phare, par exemple le Redmi K-series. Cela rend la programmation assez encombrée.

La gamme 2021 de OnePlus semble déjà bondée d’un OnePlus 9E qui devrait rejoindre la fête, en plus des modèles vanilla 9 et 9 Pro habituels. L’E-phone sera vraisemblablement le moins bien classé de la série principale, ce qui le placerait juste à côté d’un Nord N1 plus premium.

Cela soulève également la question de savoir si le Nord original aura un successeur ou non (peu importe comment il sera appelé). Ce n’est pas non plus la fin.

Et si le contraire se produisait? Si le Nord N1 colle avec une puce Snapdragon série 700, y aura-t-il un successeur du Nord N100? C’était déjà assez bas de gamme, ce qui va à l’encontre de la marque OnePlus.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter les rendus OnePlus 9 et 9 Pro ainsi que des photos en direct et des spécifications clés. La série 9 est attendue plus tôt que d’habitude – mi-mars au lieu de mi-avril. Quant aux nouveaux Nords, ceux-ci attendront très probablement le second semestre de cette année.

La source