Leakster : le OnePlus 11 aura un corps en céramique, beaucoup de RAM et un stockage rapide

Il semble que le OnePlus 11 monte en gamme – la prochaine génération se concentrera sur une construction de haute qualité et des performances de premier ordre, selon leakster Station de discussion numérique.

Le téléphone aurait un corps en céramique construit sur un cadre en métal. La céramique a déjà été utilisée sur les smartphones, y compris le OnePlus X, désormais oublié. Ils ont un éclat et une sensation uniques, bien qu’ils soient à la fois coûteux et lourds.

Et le OnePlus 11 sera un modèle haut de gamme. Il a été presque confirmé qu’il utilisera le chipset Snapdragon 8 Gen 2. Selon DEC la puce phare sera associée à un généreux 16 Go de RAM et au dernier stockage UFS 4.0, qui promet d’être à la fois plus rapide et plus efficace que l’UFS 3.1 vu dans les produits phares de 2022.













Des rendus spéculatifs montrant le OnePlus 11 Pro

Le téléphone aurait un écran incurvé avec une résolution FHD + et une caméra perforée dans le coin supérieur gauche.

Notez que DEC fait uniquement référence au « OnePlus 11 » et non au « Pro ». Nous ne savons pas encore comment la société divisera sa série de prochaine génération. Selon les rumeurs, le OnePlus 11 aurait un appareil photo principal de 50MP (IMX890), un ultra large de 48MP (IMX581) et un téléobjectif 2x de 32MP (IMX709).

Nous avons vu des rendus montrant le nouveau design de l’îlot de caméra Hasselblad du OnePlus 11 Pro, la vanille devrait utiliser le même design global. Nous avons également entendu dire que le Pro aura une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 100 W. Vraisemblablement, il en va de même pour la version vanille.

La source (en chinois) | Passant par