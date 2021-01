MIUI 12.5 de Xiaomi a une configuration de retour haptique remaniée qui n’a pas été détaillée lors de l’annonce de décembre. Une nouvelle fuite gracieuseté du Xiaomiui Le groupe Telegram révèle plusieurs captures d’écran et une démo vidéo du nouveau système de retour haptique Natural touch. Selon Développeurs XDA, Les haptiques Natural Touch de Xiaomi sont déjà présentes dans la version chinoise de MIUI 12.5 mais elles ne sont toujours pas activées sur la ROM globale.













Menus haptiques au toucher naturel

Sur la base de la description dans les menus divulgués, Natural touch donnera aux utilisateurs des commentaires plus réalistes sur leurs touches, balayages et gestes avec une intensité variable en fonction du préréglage. Il comprend quatre types de types de rétroaction avec des préréglages tactiles Crisp, Base, Pop et Realistic. Crisp donnera un retour haute fréquence que vous ressentirez lorsque vous déplacez des icônes sur l’écran d’accueil, copiez du texte et contrôlez le volume.

La vibration de base sera déclenchée pour les gestes de glissement tandis que le retour haptique Pop est réservé lorsque vous ouvrez les menus contextuels. Un toucher réaliste sera déclenché lorsque vous déverrouillez votre appareil, accédez au bouton d’alimentation ou interagissez avec les notifications.

Nous ne savons toujours pas à quel point les haptiques Natural Touch seront plus différentes que les versions actuelles.

La nouvelle fuite fournit également une vidéo qui tente de simuler les quatre types haptiques avec des boules de billard, des dominos, des flèches et des confettis.

