Leah Williamson : la défenseure d’Arsenal Women absente du match de Ligue des champions contre Hacken en raison d’un protocole de commotion cérébrale | Actualités footballistiques

« Motivation élevée pour les joueurs d’Arsenal »

La gardienne d’Arsenal Manuela Zinsberger :

« La Ligue des Champions devrait être une motivation suffisante, peu importe ce qui s’est passé la saison dernière. Je ne suis pas fan de parler du passé. Je suis plutôt fan de regarder vers l’avenir. Et notre motivation est aussi élevée que la saison dernière, je Je dirais même plus haut. C’est pourquoi nos attentes – comme Jonas vient de le mentionner – concernent les phases de groupes ou même plus, mais nous y allons tous étape par étape. Donc, comme je l’ai dit, la motivation est grande demain pour gagner ce match. , pour renverser la situation et enfin accéder aux phases de groupes. »