Leah Williamson: la capitaine de l’Angleterre révèle qu’une poussée d’endométriose a failli lui faire perdre la gloire de l’Euro 2022 des Lionnes | Nouvelles du football

Leah Williamson a révélé qu’une poussée d’endométriose avait presque ruiné ses chances de participer à la campagne victorieuse du Championnat d’Europe 2022 en Angleterre.

La défenseuse d’Arsenal, âgée de 25 ans, a mené les Lionnes à la gloire de l’Euro au cœur de la défense, remplaçant Steph Houghton en tant que capitaine de l’équipe nationale juste avant le tournoi, mais Williamson a failli rater le tournoi elle-même en raison de douleurs intenses.

Williamson a reçu un diagnostic d’endométriose l’année dernière après avoir souffert de douleurs menstruelles intenses et d’une commotion cérébrale juste avant l’Euro qui a mis en doute sa participation au tournoi.

Dans une interview avec Santé des femmesWilliamson a déclaré: “Avant l’Euro, j’ai eu une commotion cérébrale, qui, selon eux, peut vraiment avoir un impact sur vos prochaines règles, et c’était mauvais – vraiment mauvais.

Qu’est-ce que l’endométriose ? L’endométriose est une affection à long terme où des tissus similaires à la muqueuse de l’utérus se développent à d’autres endroits, tels que les ovaires et les trompes de Fallope.

Les symptômes de l’endométriose comprennent des douleurs dans le bas du ventre ou du dos (douleurs pelviennes) et des douleurs menstruelles sévères.

Les traitements de l’endométriose comprennent des analgésiques, des médicaments hormonaux et une intervention chirurgicale pour retirer le tissu d’endométriose.

La manager de Chelsea Women, Emma Hayes, a subi une hystérectomie d’urgence pour endométriose en octobre et a passé du temps loin de l’équipe en convalescence pendant cinq semaines.

“Vous savez quand vous êtes sur le sol de la salle de bain et que vous vous dites littéralement : “Je ne peux pas bouger”. Quand il est trop tard pour prendre les comprimés parce que je suis dedans maintenant.

“J’étais comme, ‘ça ne peut pas arriver.’ Comme, en fait, je ne pourrai pas jouer. [An endometriosis flare-up] C’est une grosse frayeur quand on arrive à un tournoi pas blessé.

Image:

Williamson a mené les Lionnes à la gloire du Championnat d’Europe en défense





“Je ne change pas trop autour [my cycle] maintenant. Sauf si je suis au sol. Et puis je me dis : ‘Je n’y arriverai pas aujourd’hui’. Je suis un athlète professionnel, j’ai toujours dit ‘allons-y’.”

Williamson a joué à chaque minute du tournoi et les Lionnes n’ont concédé que deux buts pendant tout le tournoi.

Le défenseur a également été nommé dans l’équipe du tournoi aux côtés de ses compatriotes Lionnes Mary Earps, Keira Walsh et la joueuse du tournoi Beth Mead.

Wiegman : “L’Euro a changé le football féminin et nous n’avons pas fini”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’adressant à Sue Smith dans le cadre d’une spéciale de Noël, la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman explique comment le championnat d’Europe a été remporté, l’impact sur le pays et comment la victoire a aidé à développer le jeu.



Cinq mois après que les Lionnes ont marqué l’histoire et remporté l’Euro, Sarina Wiegman revient sur un été qui a transformé le football féminin.

Wiegman a été décrit par le capitaine Williamson comme “l’ingrédient manquant” dont les Lionnes avaient besoin pour remporter leur premier tournoi majeur. Quel est l’héritage de cette fameuse victoire jusqu’à présent ? Comment le football féminin a-t-il changé et que signifierait gagner la Coupe du monde en 2023 ? Sky Sports Nouvelles s’est entretenu avec l’entraîneur-chef de l’équipe féminine d’Angleterre dans le stade où ils ont marqué l’histoire.

Les lionnes discutent avec le gouvernement de l’égalité des chances pour les filles

Les joueurs anglais ont poursuivi leurs discussions avec le gouvernement alors qu’ils tentent d’obtenir l’égalité d’accès des filles pour jouer au football dans les écoles.

Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy et la baronne Sue Campbell ont rencontré des responsables et des ministres du ministère de l’Éducation au début du mois à la suite de discussions avec le Premier ministre Liz Truss en octobre, Sky Sports Nouvelles peut révéler.

Image:

Le succès des Lionnes a beaucoup contribué à libérer les espoirs d’une génération de filles “sportives”





Suite à leur succès aux Euros, les Lionnes ont écrit une lettre ouverte au gouvernement les exhortant à garantir aux filles l’accès à au moins deux heures d’éducation physique chaque semaine et aux conseils d’enseignantes dans la matière.

Cela survient alors que la FA a également publié les derniers chiffres de participation et de croissance des matchs féminins, qui montrent que la fréquentation de la Super League féminine en 2022/23 a augmenté de 227% par rapport à la saison dernière.

D’autres chiffres incluent: