Leah Williamson: la capitaine de l’Angleterre féminine parle de l’héritage des Lionnes et des objectifs pour 2023 | Nouvelles du football

Avant de m’asseoir avec Leah Williamson pour réfléchir à ce qui a été une année historique, j’ai relu les notes de la dernière fois que nous avons longuement parlé, un mois avant l’euro.

Une époque où elle pouvait prendre une pinte de lait dans un survêtement anglais et personne ne regarderait deux fois.

Ma mère, qui n’a aucun intérêt pour le sport, n’en avait absolument jamais entendu parler et n’aurait jamais imaginé me téléphoner la veille de la finale pour me donner son avis sur ce que le capitaine des Lionnes avait dit sur notre société en mutation.

Dans une émission spéciale de Noël, la capitaine de l’Angleterre et d’Arsenal, Leah Williamson, discute de l’impact de la victoire aux Championnats d’Europe à Wembley, de son nouveau statut de célébrité et de l’impact croissant de la WSL.



Souligné dans mes notes ce jour-là était amusant (deux fois), chaleureux, authentique mais aussi très direct (ce morceau était en gras). C’est une femme qui dit ce qu’elle pense.

Lorsque le capitaine anglais est entré dans le pub très humide et balayé par le vent suite à l’abandon de la séance photo devant l’arche de Wembley, l’énorme sourire était apparent. “C’est quand les grêlons frappaient horizontalement mes yeux que j’ai pensé que ce n’était peut-être pas la meilleure idée”, a-t-elle dit en riant.

Image:

Leah Williamson soulève le trophée du Championnat d’Europe





En toute sécurité à l’intérieur avec une vision restaurée, la super fan de Noël avoué semblait plus ennuyée par le fait qu’elle n’avait rien d’assez brillant pour correspondre à l’impressionnante toile de fond assemblée par ma productrice Maddie, même si elle a plus que compensé avec son enthousiasme de Noël et chapeau de cracker portant.

Ce qui m’a frappé alors que nous étions assis dans l’ombre de Wembley, quelques mois seulement après cette journée incroyable, c’est que si le paysage du football féminin a connu un changement sismique, la femme qui a contribué à sa réalisation n’avait absolument et heureusement pas . L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Sarina Wiegman, en savait autant lorsqu’elle a remis le brassard de capitaine à Williamson avant l’Euro en déclarant : “Elle est elle-même et ne deviendra personne d’autre.”

Cela en dit long sur le personnage de Williamson que lorsque j’ai demandé son moment “pince-moi” de 2022. Ce n’était pas la levée du trophée du Championnat d’Europe, les fans, la fête sauvage à Trafalgar Square mais quelque chose qui a eu lieu près de deux mois plus tard après le le bruit autour de ce jour à Wembley avait commencé à se calmer.

Dans un spécial de Noël, la capitaine de l’Angleterre et d’Arsenal, Leah Williamson, parle de ses projets pour la période des fêtes et de son amour du karaoké



“Je pense qu’aller au derby du nord de Londres aux Emirats était le moment”, a déclaré Williamson, presque sans hésitation. “Quelque chose comme 54 000 billets ont été vendus, environ 49 000 personnes dans un endroit où l’on se sentait comme chez soi et je pensais que c’était durable. C’est quelque chose qui pourrait vraiment devenir la norme. J’ai donc adoré ça.

“Gagner l’Euro au domicile du football anglais, Wembley, puis avoir une foule comme ça. Je suis juste éternellement reconnaissant, je pense que des moments comme celui-là, ce que nous avons fait est en fait vraiment collé. “

C’était certainement l’espoir et l’attente de Williamson lors de notre dernière rencontre, même si elle pouvait à peine envisager la perspective que l’Angleterre remporte son premier trophée majeur depuis 56 ans. Elle savait que l’équipe regorgeait de talent, mais en tant que grande fan de football anglais, elle avait vu l’équipe masculine et sa “Golden Generation” échouer.

“J’ai cru en nous. J’ai toujours pensé que nous avions de bonnes chances de gagner le tournoi. Je pense que ce qui s’est passé et ce que nous avons réellement fait dépasse tout ce que nous avions prévu de faire.

“Je pense à quel point nous sommes chanceux d’avoir eu l’année que nous avons eue.”

Ils l’ont fait et 17 millions de personnes en Angleterre se sont connectées pour regarder la victoire finale acharnée contre l’Allemagne en prolongation. La nation était tombée amoureuse des Lionnes.

Image:

La défenseuse d’Arsenal Leah Williamson a eu une année mémorable





Mais qui a délivré le meilleur message de félicitations ?

“J’ai reçu des messages de gens de l’industrie, ce qui signifie beaucoup parce que je les respecte”, a ajouté Williamson. “Donc, qu’ils soient si fiers de ce que nous avons fait, je pense que c’est adorable. Je pense qu’à l’extérieur de cela, vous avez des gens dont je ne savais même pas qu’ils étaient même des fans.

“Davina McCall me dit littéralement savez-vous ce que vous avez fait. Vous savez ce qui m’amène, les gens disent merci, merci beaucoup, merci pour l’été. Je pense que c’est le fait que Davina dit merci à nous, elle connaît l’Angleterre, elle sait ce que nous aimons en tant que nation et elle se dit : ‘C’était parfait. C’était exactement ce dont nous avions besoin.'”

Leah Williamson parle à “Inside the WSL” de ses 200 apparitions pour Arsenal, de son parcours de l’académie à la capitaine des Lionnes et parle de son parcours avec anxiété de performance



Le discours de Williamson à la veille du plus grand match de sa carrière était aussi quelque chose d’assez spécial, Mme Davis alias ma mère a certainement approuvé. Avec les yeux du monde du football sur elle, elle s’est assurée que, quel que soit le résultat de la finale, son équipe laisserait un héritage à chaque femme.

“Pour chaque succès que nous avons, pour chaque changement de jugement ou de perception ou d’ouverture des yeux de quelqu’un qui considère une femme comme quelqu’un avec le potentiel d’être égal à son homologue masculin, je pense que cela fait changer la société. Je pense que c’est un message puissant”, a déclaré Williamson à l’époque. En y repensant maintenant, elle pense que “beaucoup ont vécu dans ce genre d’ombre et nous avons rendu acceptable de sortir”. Cela apporte un autre sourire au capitaine anglais.

En plus des remerciements, il y a eu beaucoup de paillettes et de glamour aussi. Il y a quelques semaines, c’était les prix GQ de l’homme de l’année et Williamson était une invitée honoraire côtoyant de grandes stars qui, selon elle, se sentent un monde à part.

Je suis dans une pièce avec des gens si éloignés de moi et j’ai des conversations similaires et je me sentais comme si je n’étais pas totalement à ma place avec le genre de personnes qui sont si influentes”, a déclaré le capitaine d’Arsenal et de l’Angleterre.

“C’était assez, assez incroyable. Je navigue en quelque sorte et j’essaie de ne pas agir à ma place dans ces moments-là.”

Williamson se méfiait de ce que la pression d’être l’une des filles dorées de l’Angleterre pourrait ressentir, et c’est quelque chose qu’elle est encore en train de maîtriser.

“J’étais à la station-service avec ma mère dans la voiture”, a déclaré Williamson. “Elle est allée payer le carburant et ce type a tapé à la fenêtre et je me suis dit, soit il me reproche d’être sur mon téléphone, soit il m’a reconnu et les gens attendent à l’extérieur des toilettes pour vous voir.

“Je ne veux jamais demander s’ils veulent une photo parce qu’il y avait une peinture murale de moi dans ma ville natale et je me suis dirigé vers cette femme qui prenait une photo et j’ai pensé que ce serait drôle si je mettais mon bras autour d’elle et que je montais .

“Elle m’a juste regardé comme vraiment bizarre et j’ai juste dit que je te laisserais en avoir un tout seul alors et elle était juste comme, merci. J’ai totalement mal interprété la situation.”

Entrant dans l’Euro, Williamson a également parlé de sa capacité à compartimenter. Elle aimait le football parce qu’elle pouvait le laisser et le reprendre là où elle l’avait laissé le lendemain. Cela lui a donné la liberté de vivre l’autre partie de sa vie, elle a apprécié le sentiment de calme et d’équilibre mais cet équilibre s’est senti un peu moins stable au cours de ces derniers mois.

“La vraie vie que je connaissais, celle que je pensais avoir si bien équilibrée n’est plus là, il m’est difficile de trouver une échappatoire”, a déclaré Williamson. “J’entre dans ce qui était ma situation de vie réelle et c’est toujours du travail. J’aime ça, j’aime que les gens nous reconnaissent, mais c’était mon moment de déconnexion.

“J’ai dû trouver de nouvelles façons de pouvoir m’échapper. Cela signifie beaucoup plus de nuits à la minute. Vous savez, je veux être disponible pour les gens et accessible, je veux m’engager mais je ne connais personne qui peut faire ça tout le temps, tout ce genre d’énergie.”

La famille proche de Williamson est ce qui l’a gardée centrée pendant ces quelques mois fous et Noël lui donnera la chance de passer du temps de qualité avec eux. C’est plutôt rassurant de savoir qu’en dépit d’être une capitaine gagnante des Euros d’Angleterre, tout l’enfer se déchaînerait dans la maison Williamson si son bas n’était pas accroché à sa porte et plein le matin de Noël.

Image:

La capitaine Leah Williamson conduira l’Angleterre à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été





Il y a des cadeaux sur une base de rotation stricte, un dîner, un chant de style karaoké chantant autour de la table qu’elle décrit comme “détruisant l’âme”. Les chapeaux de cracker sont absolument obligatoires jusqu’à la fin et la lutte pour le triangle vert dans cette boîte de chocolats bien connue fait ressortir le côté sensé de Williamson. “Ne plaisante pas, ce n’est pas drôle que personne n’en ait sur moi”.

Choisir le chocolat de manière compétitive est une chose, assister à l’extraction du cracker en était une autre. Pour la petite histoire, j’ai gagné, mais je n’ai pas osé célébrer et j’ai remis le prix – un autocollant Head Elf qui était fièrement collé sur sa poitrine. Du moins pour quelqu’un qui a certainement fait sien ce rôle de leader cette année.

Vous espérez que la période des fêtes donne à Williamson une chance de faire une petite pause et de réfléchir à l’énormité de son parcours – avant cet été, elle n’avait joué que six minutes dans un tournoi majeur et n’était même pas capitaine de son club Arsenal et là, elle menait L’Angleterre sort et entre dans l’histoire.

Si elle prend un moment, vous pouvez être sûr que “River Deep Mountain High” de Céline Dion jouera. “Ce doit être ma chanson de l’année”, déclare Williamson qui est le DJ en chef de l’équipe.

Image:

Leah Williamson connaît une autre saison impressionnante





Quand elle l’entend et qu’elle peut dépasser le souvenir de la voix de Rachel Daley, cela lui rappelle les plus beaux souvenirs, ceux qu’elle veut revivre encore et encore. Quand vous avez tant accompli, comment faites-vous mieux en 2023 ?

Quelles sont ses résolutions, je demande. « Faire le ménage après moi, prendre plus de temps pour moi et tenir un journal pour organiser ma vie et ne rien rater, c’est vraiment adulte, j’ai franchi le pas maintenant.

Je lui rappelle gentiment qu’il y a le petit problème d’une Coupe du monde et elle rit. “Oh oui ça”, dit-elle, presque inconsciente du fait qu’encore plus d’histoire pourrait attendre l’année prochaine pour les Lionnes en Australie et en Nouvelle-Zélande. La nation attend désormais.

“J’espère que nous pourrons avoir un autre été incroyable. Allons-nous être à la hauteur de cette année, je ne suis pas sûr que nous le ferions jamais, mais en termes de performances, c’est la prochaine, jusqu’à ce que vous ayez une Coupe du monde, vous ne l’avez pas fait, ” dit Williamson.

Cela a résonné avec la dernière chose qu’elle a dite lors de notre rencontre avant l’Euro “c’est l’une de celles-là – oses-tu rêver? Mais aussi, tu dois t’occuper du quotidien”, elle vit toujours par ça et pourquoi ne le ferait-elle pas, cela s’est plutôt bien passé pour le capitaine anglais jusqu’à présent.