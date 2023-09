Leah Remini est « soulagée » que le « violeur dangereux » Danny Masterson purgera une peine de 30 ans de prison à vie pour deux chefs de viol forcé.

Dans une longue déclaration partagée peu après l’audience de Masterson jeudi, Remini a salué la décision de condamnation et a fustigé l’Église de Scientologie, à laquelle Masterson appartient.

Lors d’un nouveau procès en mai, Masterson, 47 ans, a été reconnu coupable de deux des trois chefs d’accusation de viol survenus entre 2001 et 2003. Les jurés n’ont pas pu parvenir à un verdict unanime sur le troisième chef d’accusation, selon lequel Masterson avait violé une petite amie de longue date.

Remini, un ancien scientologue, a quitté l’église en 2013 et a depuis dénoncé haut et fort les abus physiques et mentaux présumés infligés aux membres actuels et anciens de l’église. Les trois accusateurs de Masterson sont également d’anciens scientologues.

Dans sa déclaration partagée avec X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, Remini, 53 ans, a déclaré que les scientologues utilisaient depuis longtemps leurs « ressources financières, leur protection religieuse et leurs relations » pour refuser la justice.

« Pendant plus de deux décennies, Danny Masterson a évité de rendre compte de ses crimes », a écrit Remini. « Bien que Danny ait été le seul à être condamné, sa condamnation et sa peine constituent des actes d’accusation contre la Scientologie, ses agents et son chef criminel, David Miscavige. »

Ma déclaration sur la condamnation du scientologue Danny Masterson : « Être assis au tribunal aujourd’hui avec les femmes qui ont survécu à la prédation de Danny Masterson était une expérience surréaliste. Au cours des sept dernières décennies, d’anciens scientologues se sont malheureusement habitués à la Scientologie en utilisant… – Léa Remini (@LeahRemini) 7 septembre 2023

Remini a poursuivi en affirmant que la Scientologie utilisait son « réseau d’avocats, d’enquêteurs privés, d’agents et de scientologues civils avides de médias et contraires à l’éthique » pour « dissimuler les crimes de violence sexuelle ».

L’Église de Scientologie n’a pas encore répondu à une demande de commentaires de Global News.

L’ancien Le roi des reines L’actrice, qui était présente lors du prononcé de la peine de Masterson, a déclaré qu’elle était « impressionnée » par les survivants qui ont lu leurs déclarations de victime au tribunal.

« Je suis soulagé que ce dangereux violeur soit hors de la rue et incapable d’agresser et de violer violemment des femmes avec l’aide de la Scientologie, une organisation criminelle de plusieurs milliards de dollars bénéficiant d’un statut d’exonération fiscale. »

Remini a de nouveau rappelé à ses partisans que c’est un « grand crime » pour un scientologue de dénoncer un autre scientologue aux forces de l’ordre, comme l’ont fait les accusateurs de Masterson.

« Les conséquences d’un crime d’une telle ampleur sont dévastatrices : vous perdrez tout ce que vous avez toujours connu, de votre famille à vos amis en passant par votre travail », a expliqué Remini.

« Les femmes qui ont survécu à la prédation de Danny se sont battues sans relâche pour obtenir justice. Leur ténacité, leur force et leur courage ont donné à toutes les victimes de la Scientologie l’espoir que justice est possible. Pour cela, nous vous en serons éternellement reconnaissants.





Tom Cruise attribue son succès à la Scientologie



Également à la suite de la condamnation de Masterson jeudi, Remini a rejoint un direct animé par Mike Rinder, ancien cadre supérieur de l’Église de Scientologie et co-animateur de l’émission télévisée de Scientologie de Remini, pour parler du procès.

Remini a déclaré que la douleur des accusateurs de Masterson ne cesserait pas simplement parce qu’il est derrière les barreaux.

«Ils sont toujours [sic] jeu équitable de la part de la Scientologie », a déclaré Remini. « Ils sont toujours suivis, pourchassés, traqués. »

Remini a déclaré qu’elle avait eu du mal à ne pas réagir ou à pleurer lors de l’audience de détermination de la peine. Elle a déclaré que les accusateurs de Masterson « représentent l’espoir pour les victimes de la Scientologie ».

« Ils sont littéralement un phare de force et de courage », a-t-elle poursuivi. « Aujourd’hui, ça ne s’arrête pas. Cela ne leur fait pas du bien. Cela fait du bien uniquement parce qu’on les a crus ; parce qu’on leur a dit : « Votre viol n’était pas de votre faute. »

Masterson a plaidé non coupable des accusations de viol portées contre lui. Le nouveau procès a été convoqué après que le procès initial de l’année dernière sur les trois mêmes chefs d’accusation s’est soldé par un procès nul lorsque le jury s’est retrouvé dans une impasse, ne parvenant pas à parvenir à des verdicts unanimes.

Au cours du deuxième procès cette année, le procureur adjoint Reinhold Mueller et son équipe ont tenté de présenter Masterson comme un violeur en série protégé par de hauts responsables de l’Église de Scientologie. Ils ont affirmé que Masterson, à différentes occasions, avait mis de la drogue dans les boissons d’une petite amie de longue date et de deux autres femmes qu’il connaissait grâce à l’église avant de les violer.





0:31

Danny Masterson reconnu coupable de 2 chefs de viol lors du 2e procès



Masterson n’a fait face à aucune accusation liée à la drogue. Cependant, deux de ses avocats ont été confrontés à des sanctions financières après avoir divulgué à l’Église de Scientologie des informations sensibles sur les accusateurs de Masterson.

En août, Remini a poursuivi l’Église de Scientologie pour harcèlement, harcèlement criminel, diffamation et pour une myriade d’autres activités illégales présumées. Elle a accusé l’Église d’utiliser «opérations de type mafia et attaques »pour la harceler ainsi que d’autres ex-membres.

Remini, 53 ans, a rejoint l’Église de Scientologie lorsqu’elle était enfant en 1979. Elle l’a quitté plus de trois décennies plus tard, en 2013.

En 2016, elle sort la série documentaire Leah Remini : La Scientologie et ses conséquences, qu’elle a produit et co-créé. La série a remporté trois Emmy Awards.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour aider. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.