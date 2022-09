Leah Remini envoie sa fille Sofia à l’université avec un au revoir “doux-amer”: “La chose la plus difficile que j’aie jamais faite”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Leah Remini rejoint les nombreux parents qui envoient leurs enfants à l’université et l’actrice a partagé la difficulté de dire au revoir à sa fille Sofia alors qu’elle commençait son parcours universitaire.

Remini a partagé une longue publication sur Instagram au cours du week-end exprimant la difficulté d’envoyer sa fille unique, qu’elle partage avec son mari Angelo Pagan à l’université pour la première fois.

“Amener notre enfant unique à l’université pour la première fois a été le moment le plus atrocement douloureux et le plus fier de ma vie”, a commencé Remini dans le long message accompagné d’une photo d’elle avec sa fille. “Je n’ai jamais autant pleuré de ma vie. Je ne suis réconforté que par la rencontre d’autres parents de Target qui se sont liés à moi malgré notre douleur et notre fierté mutuelles.”

“C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais faite, et je me torture encore avec l’idée que j’aurais pu pousser ma fille sur la piste universitaire parce que je n’ai jamais pu y aller quand j’avais son âge”, a poursuivi Remini. “J’entame ma deuxième année à NYU, alors maintenant nous sommes tous les deux étudiants !”

L’ancienne star de “King of Queens” a parlé de voir sa fille devenir adulte et de la difficulté de voir la chambre vide de sa fille jusqu’à ce qu’elle rentre chez elle pour les vacances.

“Mon cœur va à tous les parents et gardiens qui pourraient traverser ce voyage doux-amer. La bonne nouvelle est que Thanksgiving est dans 83 jours…” Remini a terminé le message.

Quelques jours plus tard, Remini a de nouveau posté à propos de sa fille, cette fois, remerciant sa sœur Nicole qui a pris l’avion depuis l’Arizona pour aider au déménagement. Elle a également remercié une poignée de ses amis et sa mère de s’être renseignée auprès d’elle.

“Je vous aime tous. Merci de vous soucier autant de vous quand j’avais le plus besoin de vous. Je suis très chanceuse de vous avoir tous dans ma vie”, a déclaré Remini à la fin de son message. La légende était liée à trois images différentes montrant les personnes qui ont aidé à emménager.

Remini a passé le plus de temps possible avec sa fille avant son départ. Selon des sources qui ont parlé à TMZ, elle n’a pas assisté au mariage de son amie très proche Jennifer Lopez avec Ben Affleck, afin qu’elle puisse être à la maison avec sa fille, l’aidant à se préparer pour l’école.