Leah Remini « émotive » alors qu’elle envoie sa fille unique Sofia à l’université pour la deuxième fois : « Plus de gâchis maintenant »

Leah Remini est fière d’être la mère de sa fille de 18 ans, Sofia.

L’actrice a partagé que sa fille unique retournait à l’université et qu’elle et son mari, Angelo Pagan, étaient “un gâchis”.

Remini a expliqué pourquoi Sofia a changé d’école dans un long post Instagram. Elle a également révélé qu’en tant que mère, elle était encore plus une épave émotionnelle qui se séparait de sa fille pour la deuxième fois.

LEAH REMINI ENVOIE SA FILLE SOFIA AU COLLÈGE AVEC UN AU REVOIR “DOUCE-AMER”: “LA CHOSE LA PLUS DIFFICILE QUE J’AI JAMAIS FAIT”

“Longue histoire… mais, l’une des choses que j’ai apprises dans la vie, c’est qu’il est toujours temps de corriger le cap. Cela n’a aucun sens de s’en tenir à quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous. Dans n’importe quelle situation. À tout moment de votre vie », a écrit Remini.

“En août, notre fille Sofia s’est inscrite dans une université qu’elle pensait être faite pour elle. Je l’ai installée dans un dortoir et je suis rentrée le cœur brisé dans une maison tranquille.”

L’ancienne “Sauvée par le gong” a continué à parler de la décision de sa fille de quitter son école précédente, notant que cela “n’avait pas de sens pour elle” et a révélé que Sofia était à la maison pendant quelques mois avant d’être transférée dans une autre université.

Alors que Remini emménageait Sofia dans un appartement avant son nouveau voyage universitaire, l’actrice de 52 ans a admis qu’elle sanglotait lors du deuxième déménagement.

“On pourrait penser que la deuxième fois serait plus facile, mais Angelo et moi sommes encore plus en désordre maintenant”, a-t-elle ajouté.

LEAH REMINI N’EST PAS D’ACCORD AVEC LA FAÇON DONT LAURA PREPON A QUITTÉ LA SCIENTOLOGIE: “TOUT LE MONDE QUI A UNE VOIX NE L’UTILISE PAS”

“Elle est de retour maintenant, traverse toutes les choses qu’un étudiant de première année devrait traverser, et nous, ses parents, traversons ce que des parents comme nous traversent. Pleurer, ne pas savoir quoi faire de nous-mêmes maintenant autre que de regarder des photos et des vidéos et de pleurer encore plus.”

La légende de Remini était accompagnée d’un clip vidéo d’une conversation franche qu’elle a eue avec la très jeune Sofia à propos de son avenir.

Dans la vidéo, elle a discuté avec son mari et Sofia de la possibilité de déménager à New York lorsque leur fille était prête à partir à l’université.

“J’adorerais qu’elle vive à New York pendant cinq ans”, a déclaré Remini dans le clip de son émission de téléréalité TLC de 2014, “Leah Remini: It’s All Relative”.

Après que Sofia ait refusé de traverser le pays pour aller à l’université, ses parents ont plaisanté et lui ont demandé de dire certains mots avec un accent new-yorkais.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Remini et Pagan se sont mariés en 2003. Sofia est née un an plus tard en 2004.

La star de “The King of Queens” s’est souvenue de sa fille sur ses réseaux sociaux dans le passé. Elle a posté de doux souvenirs de Sofia quand elle est née et d’autres moments précieux avec sa famille de trois personnes.