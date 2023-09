Leah Remini affirme que le harcèlement envers la Scientologie s’est accru depuis qu’elle a intenté une action en justice – National

Depuis qu’elle a intenté une action en justice contre l’Église de Scientologie le mois dernier, Leah Remini a accusé l’organisation de représailles contre elle par une campagne de « harcèlement continu et agressif ».

Remini, 53 ans, a poursuivi l’Église et son chef David Miscavige en août pour harcèlement, harcèlement criminel, diffamation et une myriade d’autres activités illégales présumées. Elle a accusé la Scientologie d’utiliser «opérations de type mafia et attaques » pour la harceler depuis qu’elle a quitté la foi en 2013.

Remini a depuis modifié son procès devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles et a affirmé que le harcèlement contre elle avait «s’est aggravé à un degré beaucoup plus élevé que jamais auparavant », selon Deadline, qui a partagé la plainte révisée.

La Scientologie n’a pas encore répondu publiquement aux nouvelles allégations de Remini. L’organisation avait précédemment qualifié le procès de «pure folie» et a accusé Remini de « diffuser des mensonges et des discours de haine ».

L’histoire continue sous la publicité

« Les plaintes de Remini sont comme celles d’un antisémite se plaignant de la Ligue juive anti-diffamation pour avoir dénoncé l’intolérance et la propagande des antisémites », a écrit l’Église. « L’Église n’est pas intimidée par le dernier acte de harcèlement flagrant de Remini et par sa tentative d’empêcher une véritable liberté d’expression. Si Remini ne croit pas à la liberté d’expression, elle devrait envisager d’émigrer en Russie.»

Les nouvelles allégations

« Depuis le dépôt de mon procès, ces attaques ont s’est considérablement aggravé et je me concentre plus que jamais non seulement sur moi, mais aussi sur les membres de ma famille, mes amis et mes collègues professionnels », a écrit Remini dans son amendement, selon NBC News. « À ce jour, mes demandes ont été rejetées car ces abus se poursuivent quotidiennement. »

Remini a affirmé que depuis le dépôt de la plainte contre la Scientologie, une « fraude potentielle » avait été signalée sur plusieurs de ses cartes de crédit. Le nombre de fraudes serait « considérablement plus élevé » que n’importe quelle fraude dont le directeur financier de Remini aurait été témoin. Un tuteur embauché par Remini – qui a déclaré avoir été séparément ciblé par les promotions de Scientologie – a également été piraté, entraînant une perte apparente de 15 000 $ US (plus de 21 100 $ CA) pour son entreprise.

Une autre ancienne scientologue, amie de Remini, a également subi un prélèvement non autorisé de 12 000 $ US (plus de 16 100 $ CA) sur son compte professionnel.

L’ami de Remini, co-animateur et ancien cadre supérieur de la Scientologie, Mike Rinder, a accusé l’église de le surveiller dans le cadre de l’amendement du procès. Il a affirmé que lui et sa femme avaient été suivis par un véhicule inconnu et suspect. Par l’intermédiaire des avocats de Remini, Rinder a déclaré qu’il était « certain que la Scientologie le surveillait pour s’assurer qu’il n’aide pas les agents du tribunal à localiser M. Miscavige ou qu’il ne tente pas de le servir personnellement ».

L’histoire continue sous la publicité

Rinder a quitté l’église en 2007 et a depuis dénoncé ouvertement les abus physiques et mentaux présumés infligés aux membres de l’église par Miscavige.

De même, une autre amie de Remini affirme avoir été harcelée par un véhicule inconnu qui aurait tenté d’entrer dans la communauté fermée de l’acteur le 28 août. Alors que le conducteur tentait de se faufiler, la voiture se serait coincée contre une barrière. Le procès affirme que le conducteur a passé près de 20 minutes « à composer des numéros dans la cabine d’appel sans jamais appeler les habitants du quartier ». Le conducteur a fini par battre en retraite.

Les avocats de Remini ont affirmé le 3 septembre que « deux hommes blancs vêtus de noir » avaient été vus par une caméra de sécurité frappant à la porte de sa mère à 5 heures du matin, heure locale. Remini a déclaré qu’elle pensait que cette visite était « un message menaçant pour moi ».

Le procès de Remini vise à obtenir des dommages-intérêts non précisés pour le préjudice que la Scientologie lui a infligé, ainsi qu’à sa carrière. Plus tôt, Le roi des reines L’actrice a déclaré qu’elle avait lancé le procès pour obliger l’Église à cesser ses prétendus « harcèlement, diffamation et autres comportements illégaux contre toute personne que la Scientologie a qualifiée d’« ennemi » ».

À la mode maintenant Les jumelles Gill et leur mère accusées de fraude concernant des allégations d’ascendance inuite

Un policier licencié et arrêté après avoir laissé un bébé dans une voiture chaude pendant des heures au Texas

Elle a rejoint l’Église de Scientologie alors qu’elle était enfant en 1979, mais l’a quittée plus de trois décennies plus tard.

Depuis sa séparation de la Scientologie, Remini a constamment critiqué l’organisation religieuse et Miscavige pour de graves abus de pouvoir.

L’histoire continue sous la publicité

En 2016, elle sort la série documentaire Leah Remini : La Scientologie et ses conséquences, qu’elle a produit et co-créé. La série a remporté trois Emmy Awards.

Le mois dernier, Remini a déclaré qu’elle était « soulagée » de voir le « violeur dangereux » et le célèbre scientologue Danny Masterson condamné à 30 ans de prison à vie pour deux chefs de viol forcé.





16h30

L’acteur de « 70s Show », Danny Masterson, condamné à 30 ans de prison



Remini a suivi de près le cas de Masterson et a comparu devant le tribunal lors de son procès à au moins deux reprises.

Dans sa déclaration partagée avec X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, Remini a déclaré que les scientologues utilisaient depuis longtemps « leurs ressources financières, leur protection religieuse et leurs relations » pour refuser la justice.

Ma déclaration sur la condamnation du scientologue Danny Masterson : « Être assis au tribunal aujourd’hui avec les femmes qui ont survécu à la prédation de Danny Masterson était une expérience surréaliste. Au cours des sept dernières décennies, d’anciens scientologues se sont malheureusement habitués à la Scientologie en utilisant ses… – Léa Remini (@LeahRemini) 7 septembre 2023

L’histoire continue sous la publicité

Global News a contacté l’Église de Scientologie pour commenter les amendements et les accusations de Remini.