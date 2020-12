Leah Remini, une ancienne membre de l’Église de Scientologie qui s’est depuis consacrée à dénoncer l’église, a écrit un essai accusant Tom Cruise d’avoir organisé un coup publicitaire avec son désormais célèbre diatribe de sécurité COVID-19.

Dans un article écrit pour The Underground Bunker et retweeté par Remini, l’actrice a écrit que Cruise, 58 ans, un membre de haut niveau de l’église, avait saisi la situation comme une occasion de mettre en scène l’inquiétude pour la pandémie tout en ne croyant pas en privé que cela pose un problème. menace réelle, car les scientologues croient que leurs membres tombent malades «beaucoup moins souvent qu’avant», ils ont rejoint.

« Tom semble penser qu’Hollywood est incapable de faire des films sans son aide », a écrit Remini, 50 ans, soulignant que c’est le travail des « agents COVID affectés au film » de surveiller et d’appliquer les consignes de sécurité.

«Dire une telle chose indique la figure divine que Tom croit être, et ce que la Scientologie lui dit. La réalité est que quiconque travaille à Hollywood aujourd’hui travaille selon des directives strictes de COVID. Quiconque travaille le sait. Tom Cruise est ne pas dicter la façon dont les films sont réalisés, même s’il semble le penser. Cette diatribe psychotique prouve seulement ce que beaucoup de ceux qui connaissent Tom ou qui ont travaillé pour Tom savent: c’est un dictateur abusif, tout comme son gourou (chef de la Scientologie) lui a enseigné David Miscavige. «

Dans une déclaration à The Wrap et Yahoo Entertainment, l’Église de Scientologie a déclaré que l’organisation « a fait plus que toute autre institution religieuse pour promouvoir des actions de prévention contre le COVID-19 – aux États-Unis et dans le monde ».

«Bien avant les directives de« rester à la maison », l’Église a pris des mesures agressives pour empêcher la propagation du virus», note le communiqué. « Le dirigeant de l’Église a agi bien avant la courbe. Remini est une source peu fiable qui attaque la Scientologie pour la publicité et l’argent – comme elle l’a elle-même admis. »

USA TODAY a contacté des représentants de Cruise, Remini et de l’Église de Scientologie pour de plus amples commentaires.

Remini avait été membre de l’église pendant 35 ans avant de partir en 2013. Deux ans plus tard, elle a déclaré dans une interview que Cruise était l’un des facteurs qui l’avait amenée à partir, car l’acteur est tellement attaché à l’église, ils considèrent une attaque contre lui comme une attaque contre tous.

Le Sun a publié mardi une fuite audio du producteur et star de « Mission: Impossible 7 » criant aux membres de l’équipe sur le plateau de Leavesden, en Angleterre, dans une tirade remplie de jurons, prétendument pour avoir enfreint les protocoles de sécurité de COVID-19.

Le monde réagit à la diatribe de Tom Cruise: Le discours de l’acteur est un point d’éclair dans le débat sur le COVID alors que le monde fatigué par la pandémie tente de retourner au travail

Comment ça a commencé:Tom Cruise crie à l’équipage « M: I7 » pour avoir rompu le protocole COVID-19 dans un son rempli de jurons

Dans l’audio, Cruise peut être entendu crier: « Nous sommes l’étalon-or. Ils sont de retour à Hollywood en train de faire des films à cause de nous. Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je suis au téléphone. avec chaque studio (explétif) la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, vous (juron). Je ne veux plus jamais le revoir . Déjà! »

Paramount Studios a refusé de commenter l’audio à USA TODAY. Variety a cité deux sources proches de la production confirmant qu’il s’agissait de Cruise.

Le Sun a rapporté que l’explosion avait commencé devant l’équipage de 50 personnes après que Cruise ait vu deux membres d’équipage se tenir trop près l’un de l’autre devant un écran d’ordinateur.

« Si je vous vois le refaire, vous êtes (juron) parti », a déclaré Cruise à l’équipage. « Et si quelqu’un dans cette équipe le fait, c’est tout – et vous aussi et vous aussi. Et vous, ne le faites plus jamais (jurons). »

La franchise d’action a fermé son tournage prévu à Venise en février lorsque le coronavirus a éclaté en Italie avant le premier jour de production. Le film a connu plus de retards en octobre lorsque 12 personnes sur le plateau ont été testées positives pour COVID-19, a rapporté Variety. La production a repris une semaine plus tard. Il y a deux semaines, le tournage est revenu au Royaume-Uni

Depuis, d’autres artistes sont intervenus. Whoopi Goldberg, Alec Baldwin, Ava DuVernay, Josh Gad et George Clooney étaient parmi ceux qui se sont publiquement rangés du côté de Cruise.

Contributeur: Bryan Alexander