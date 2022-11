Leah Remini accuse la Scientologie d’avoir “dissimulé” les viols présumés de Danny Masterson – National

Leah Remini s’en prend une fois de plus à l’Église de Scientologie en publiant un long fil Twitter qui accuse l’organisation de « dissimuler » les crimes présumés du membre Danny Masterson.

La Roi des reines L’acteur, un ancien scientologue, a exhorté ses partisans à surveiller de près le procès dans lequel Masterson fait face à des accusations pour les agressions sexuelles présumées de trois femmes lors d’incidents distincts entre 2001 et 2003.

Remini a créé et co-animé une émission à succès sur la Scientologie, Leah Remini : La Scientologie et les conséquences, qui a duré trois saisons sur A&E Network. L’émission racontait les histoires inédites de personnes qui ont réussi à quitter l’organisation religieuse – beaucoup ont déclaré avoir subi des conséquences désastreuses et continues dans l’église et au-delà.

Chez Rémini dernier fil revisité de nombreux thèmes explorés dans l’émission.

“Saviez-vous que si vous êtes scientologue, il vous est interdit de contacter les forces de l’ordre lorsqu’un autre scientologue a commis un crime contre vous ?” Premier tweet de Remini lu. “Si vous le faites, vous serez déclaré une personne suppressive et perdrez votre famille, vos amis et vos moyens de subsistance du jour au lendemain.”

1. Saviez-vous que si vous êtes scientologue, il vous est interdit de contacter les forces de l’ordre lorsqu’un autre scientologue a commis un crime contre vous ? Si vous le faites, vous serez déclaré une personne suppressive et perdrez votre famille, vos amis et vos moyens de subsistance du jour au lendemain. — Léa Remini (@LeahRemini) 1 novembre 2022

Son deuxième tweet s’adressait directement au procès Masterson, affirmant qu’il “n’attire pas suffisamment l’attention sur les réseaux sociaux”.

Elle a poursuivi en affirmant que les scientologues sont “contrôlés” et que les politiques de l’organisation, qui ont été rédigées par le fondateur L. Ron Hubbard, “ne peuvent jamais être modifiées et doivent être interprétées littéralement, permettant à cette (organisation) criminelle de contrôler les membres et de s’isoler. de mauvaises relations publiques.

3. Tout d’abord, laissez-moi vous expliquer comment les scientologues sont contrôlés. Les politiques de la Scientologie, écrites par le fondateur L. Ron Hubbard, ne peuvent jamais être modifiées et doivent être interprétées littéralement, permettant à cette organisation criminelle de contrôler les membres et de se protéger des mauvaises relations publiques. — Léa Remini (@LeahRemini) 1 novembre 2022

Elle a ensuite plongé dans une explication en plusieurs parties de ce qui se passe lorsqu’un membre de l’organisation accuse un autre membre d’un crime, notant que “la plupart” des femmes qui ont accusé Masterson étaient à un moment donné des scientologues et ont d’abord signalé leurs viols présumés à l’éthique supérieure. fonctionnaires de l’église.

Elle a dit que ces responsables de l’éthique se retournent immédiatement et rapportent ce qu’on leur a dit au chef de la Scientologie, David Miscavige.

6. Tout ce qui est partagé avec ces officiels est toujours signalé au leader de la Scientologie, David Miscavige. Ces femmes ont fait cela immédiatement après avoir été violées. — Léa Remini (@LeahRemini) 1 novembre 2022

Elle a dit qu’une fois que les rapports parviennent à Miscavige, ces accusateurs sont essentiellement abandonnés par l’organisation.

“La plupart des gens seraient trop effrayés pour aller de l’avant si le coût du signalement du viol signifiait que toute leur vie, de leur famille à leur gagne-pain, disparaîtrait du jour au lendemain”, a-t-elle poursuivi, qualifiant la Scientologie de “culte totalitaire”.

8. La raison de cette loi de Scientologie est simple : la Scientologie est une secte totalitaire et, comme tous les États totalitaires, toute justice est gérée à l’intérieur. La Scientologie et les Scientologues croient qu’ils sont au-dessus de la loi en dehors de la loi de la Scientologie. — Léa Remini (@LeahRemini) 1 novembre 2022

“Cette politique permet aux scientologues de faire des choses horribles pour protéger la scientologie et rend les scientologues des témoins peu fiables.”

Remini a dit qu’elle espérait que les gens prêteraient attention au procès de Masterson, car elle pense que son avocat Philip Cohen “fait tout ce qu’il peut pour retirer la participation de la Scientologie à ce procès”.

“La Scientologie a entravé la justice en dissimulant les crimes de Danny”, a-t-elle écrit, appelant ceux qui se sont manifestés pour accuser Masterson de “courageux” en raison des répercussions auxquelles ils pourraient être confrontés.

Remini a affirmé que les scientologues qui se rendent aux forces de l’ordre pour signaler des crimes concernant un autre scientologue sont déclarés “personne suppressive” et que l’organisation donne alors à ses membres “la permission de faire tout ce qu’ils doivent faire pour détruire votre vie”.

15. Vous serez déclaré suppressif, ce qui signifie qu’aucun scientologue en règle ne pourra plus jamais avoir affaire à vous. Vous serez considéré comme un “jeu équitable”. Les scientologues auront la permission de faire tout ce qu’ils doivent faire pour détruire votre vie. — Léa Remini (@LeahRemini) 1 novembre 2022

Cela inclut la perte de famille, d’amis et d’emploi si vous travaillez au sein de l’organisation, a-t-elle déclaré.

“Vous perdrez tout et tout le monde.”

Elle a déclaré que ces conséquences sont suffisamment graves pour empêcher les gens de signaler des crimes tels que le viol.

Elle a également encouragé les gens à suivre le procès et à en parler sur les réseaux sociaux, en particulier “si vous êtes frustré que la Scientologie n’ait jamais été vraiment tenue responsable de ses crimes”.

36. Et même si certains médias ont couvert ce procès, il est temps que davantage de journalistes lui accordent l’attention qu’il mérite. Il ne s’agit pas seulement d’une célébrité hollywoodienne. Il s’agit de ce qu’une secte de plusieurs milliards de dollars fait pour dissimuler d’horribles crimes sexuels. — Léa Remini (@LeahRemini) 1 novembre 2022

“Il ne s’agit pas seulement d’une célébrité hollywoodienne”, a-t-elle conclu. “Il s’agit de ce qu’une secte de plusieurs milliards de dollars fait pour dissimuler d’horribles crimes sexuels.”

En mai de cette année, les trois femmes accusant Masterson ont chacune pris la parole lors d’une audience préliminaire pour partager les détails de leurs allégations.

Après l’audience de trois jours, qui comprenait des témoignages graphiques et émotionnels, la juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Charlaine F. Olmedo, a déterminé que l’acteur serait jugé.

Le procès a débuté mi-octobre. La première femme à prendre la barre des témoins a fondu en larmes en témoignant que Masterson avait poussé son visage dans un oreiller en 2003, l’étouffant au point qu’elle ne pouvait plus respirer. Elle a également dit qu’il l’avait étranglée et qu’elle pensait à l’époque « qu’il allait me tuer. Que j’allais mourir.

Elle a dit qu’elle était consciente et inconsciente cette nuit-là après avoir bu environ un demi-verre d’une boisson à la vodka fruitée qui lui avait été donnée par Masterson. Elle a également témoigné que Masterson a sorti une arme à feu lorsqu’il a entendu du remue-ménage devant la porte.

Masterson, 46 ans, qui était à l’époque une star de la sitcom Fox TV Ce spectacle des années 70a plaidé non coupable des chefs de viol.

Les trois accusateurs de Masterson étaient membres de l’Église de Scientologie au moment où ils affirment que les viols ont eu lieu, mais ils sont partis depuis. Masterson reste membre. La juge Olmedo a déclaré avant le procès qu’elle ne permettrait pas à la Scientologie de devenir un accusé de facto, mais qu’elle autoriserait une discussion limitée à ce sujet.

La Scientologie a fait son apparition. La femme a témoigné que certains de ses amis communs ont déposé des soi-disant «rapports de connaissance» signalant leur mécontentement après qu’elle leur ait parlé de l’incident initial avec Masterson, et elle a été convoquée par un agent d’éthique qui l’a forcée à faire la paix avec lui et prendre la responsabilité.

“Vous ne pouvez jamais être une victime”, a déclaré la femme. “Peu importe ce qui arrive, tu es toujours responsable.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait toujours des représailles de la part de quiconque pour s’être manifestée au sujet de Masterson, elle a répondu “environ la moitié de cette salle d’audience”.

Elle a témoigné qu’elle avait signé un accord de non-divulgation avec Masterson en 2004 et accepté 400 000 $ au cours d’une année, car l’église allait la considérer comme une “personne suppressive” autrement. Elle a déclaré avoir violé l’accord “environ 50 fois” depuis sa signature.

La semaine dernière, une autre accusatrice a pris la parole, affirmant qu’elle était en couple avec Masterson depuis environ six ans, à partir de 1997. Elle a déclaré qu’en 2001, elle s’était réveillée pour trouver Masterson en train de coucher avec elle.

“Je lui ai dit que je ne voulais pas avoir de relations sexuelles, et il ne s’arrêterait pas“, a-t-elle déclaré, comme le rapporte E! Nouvelles. Il a épinglé ses bras, a-t-elle poursuivi, la faisant se sentir “piégée … je lui criais de me lâcher”.





Elle a également témoigné qu’il était « très agressif sexuellement » et qu’il l’appelait souvent « grosse ». Elle a dit qu’elle aurait des relations sexuelles avec lui même si elle ne le voulait pas, car sinon il deviendrait en colère contre elle et refuser de lui parler jusqu’à ce qu’elle lui présente ses excuses.

Elle a déclaré que lorsqu’elle avait signalé l’agression présumée à un responsable de l’éthique de l’église en 2003, on lui avait dit de ne pas utiliser le mot “viol”.

« Elle m’a expliqué que tu ne peux pas violer quelqu’un avec qui tu es en couple“, a déclaré le témoin. Elle a dit que l’officier lui avait dit qu’elle “avait fait quelque chose pour le causer… Nous sommes tous responsables de l’état dans lequel nous nous trouvons”.

D’autres témoignages sont attendus cette semaine. S’il est reconnu coupable, Masterson encourt 45 ans à perpétuité derrière les barreaux.

— Avec des fichiers de l’Associated Press