Leah McSweeney commence tôt toute la tendance « nouvelle année, nouveau moi ».

S’adressant à Instagram pendant le week-end, le Vraies femmes au foyer de New York La star a révélé qu’elle était passée sous le couteau et s’était offert un travail de seins – un « lifting et augmentation des seins de Noël » pour être exact.

«J’ai hâte de montrer les nouvelles filles améliorées», a-t-elle plaisanté Instagram le samedi 26 décembre, aux côtés d’un selfie post-opératoire d’elle allongée et vêtue d’un survêtement en velours. « Aussi puisque tout le monde demandera qu’ils ont été faits par @mamanplasticsurgery. »

Dans ce même post, la star de télé-réalité a demandé à ses abonnés de s’abstenir de partager leurs pensées négatives. Comme elle l’a dit, « Si vous allez laisser des commentaires de type honteux de jugement, sachez que je m’occupe déjà lapin régulièrement et cela ne me mettra pas en phase. «

La co-star de Leah Sonja Morgan, qui a été un livre ouvert sur sa propre chirurgie plastique, a répondu: « Génial. Allez fille. » En plus, Tinsley Mortimer a répondu avec trois emojis de visage qui s’embrassaient.

D’autres ont félicité Leah pour avoir été honnête à propos de ses procédures, avec un adepte qui a écrit: « Merci d’être si transparente et de prouver que les femmes peuvent encore être fortes tout en faisant tout ce qui les fait se sentir bien !! »