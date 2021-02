La star de REAL Housewives of New York, Leah McSweeney, a récemment admis qu’elle « n’avait pas réalisé à quel point sa dépression était grave ».

La star de Bravo a ajouté que sa fille ne l’avait pas laissée «abandonner» dans un nouveau post Instagram.

Horrible a expliqué comment sa fille Kier, 13 ans, l’a aidée à rester de bonne humeur alors qu’elle faisait face à des problèmes de santé mentale.

Elle partage l’adolescente, qui porte le surnom de Kiki, avec son ex-petit ami Rob Cristofaro.

Mardi, la star de télé-réalité de 38 ans a écrit dans un article sur Instagram: « Je n’avais pas réalisé à quel point je souffrais de dépression de temps en temps depuis un an jusqu’à il y a quelques semaines quand j’ai dit à ma mère et à Rob si ce n’était pas pour Kiki que j’avais envie d’abandonner.

«Je me sens coupable de me sentir comme ça à cause de la bénédiction de ma vie. Mais la dépression ne fait pas de discrimination.

Leah a dit à ses abonnés Instagram qu’elle avait ajusté ses médicaments «plusieurs fois au cours de l’année dernière», alors qu’elle comptait également sur l’exercice pour rester en bonne santé mentale et physique.

Le RHONY star a écrit: « [I] Je me force à m’entraîner tous les jours, ce qui est un élément essentiel pour que mon cerveau se sente mieux.

«En plus de faire un travail spirituel.»

Elle a promis de tenir ses fans au courant de son parcours en matière de santé mentale et a déclaré qu’elle avait hâte «d’écrire plus en détail sur la santé mentale dans un proche avenir».

Le Bravo star a été ouverte sur ses problèmes de santé mentale dans le passé et en a discuté tirades ivres passées sur le télé réalité.

Lors d’un épisode d’août 2020 de RHONY, Leah a fondu en larmes en réfléchissant à son comportement passé en buvant.

Quand sa mère, Bunny, est venue rendre visite à Leah NYC appartement, elle a été confrontée au fait qu’elle «n’aime pas» Horrible dans le passé.

Plus tôt dans la saison, la sœur de Leah lui a dit que leur mère avait admis qu’elle «n’aimait pas» ses filles.

Bunny a avoué: « Un jour je ne t’aimerai peut-être pas, un autre jour je ne t’aimerai peut-être pas Sarah. »

Elle a ensuite déclaré: « La seule chose que je n’aime pas, et je le dirai au jour de ma mort, c’est de boire. Si vous voulez que je change d’avis à ce sujet … je ne le ferai pas. »

Leah a semblé frustrée en disant à travers ses larmes: «Je porte toujours beaucoup de culpabilité pour tout ce qui s’est passé quand j’étais adolescente.

«Parfois, j’ai l’impression de ne pas pouvoir lâcher prise sur l’adolescent f ** king. Parfois, j’ai l’impression que c’est ce que je suis.»

Leah a révélé lors de la première de la saison 12 qu’elle était sobre depuis neuf ans, mais qu’elle avait commencé à boire six mois avant le début du tournage.

Elle a déclaré dans l’épisode: « Moi et l’alcool avons une relation très étrange.

«Je suis quelqu’un qui aime vraiment devenir fou.»