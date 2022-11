Leah Kuehl est l’élève du mois de septembre à l’école secondaire Dixon – Shaw Local

Leah Kuehl est l’élève du mois de septembre à Dixon High School.

Elle est âgée de 17 ans à l’école secondaire Dixon. Elle est la fille de Michael et Jennifer Kuehl. Elle a deux frères et sœurs, Noah et Isaiah Kuehl. Elle vient de Dixon.

Quelle classe trouvez-vous vraiment engageante et pourquoi ?

Je trouve AP Calculus, enseigné par M. Hoffman, très engageant. La classe avance à un rythme rapide et j’ai l’impression d’apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. J’ai toujours trouvé les mathématiques très intéressantes en raison de la diversité et de la résolution de problèmes impliquées, et AP Calculus a cela avec d’excellents camarades de classe.

Quels sont vos projets de carrière et post-diplôme ?

À partir de maintenant, je prévois de fréquenter une université de quatre ans pour étudier un domaine de l’ingénierie. Je n’ai pas encore choisi d’école, mais après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j’espère déménager dans le Colorado avec le reste de ma famille.

Quelles sont vos deux activités préférées ?

Mes deux activités parascolaires préférées sont le tennis et l’orchestre. Le tennis m’a fait connaître tant de gens incroyables et cela m’a beaucoup aidé à grandir en tant que personne. Je suis dans un groupe depuis la cinquième année et j’ai toujours apprécié la créativité et le caractère unique du groupe par rapport aux autres classes.

Veuillez partager un moment significatif ou mémorable.

L’envoi d’État pour le tennis, mes années junior et senior ont été très mémorables pour moi. C’était bon de voir que les gens soutenaient mon partenaire et moi et voulaient que nous réussissions à la rencontre d’État.

Quel est votre espoir pour l’avenir ?

Mon espoir pour l’avenir est de trouver un emploi durable où je pourrai subvenir à mes besoins et où je serai heureux où que j’arrive.

