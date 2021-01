Comme tant de gens, j’ai passé les derniers mois presque entièrement dans les quatre murs de ma maison.

Dans mon cas, dans le sein de ma famille immédiate: un mari obsédé par le football travaillant à domicile et deux adolescents qui sont tous deux branchés en permanence sur leurs appareils.

Notre isolement est devenu encore plus claustrophobe à Noël lorsque ma fille de 15 ans a succombé à Covid.

Désespéré de rire et de potins – un vestige virtuel de mon ancienne vie sociale – je me suis connecté à un groupe fermé de vieux amis sur Facebook.

Je les ai trouvés discutant avidement de l’extraordinaire histoire d’Hilaria Baldwin, l’instructrice de yoga et épouse Instagram-influenceuse vêtue de lingerie de l’acteur américain Alec Baldwin.

Une fois, à la télé, elle a oublié d’oublier («euh, comment dit-on en anglais») le mot «concombre».

La biographie en ligne de son agent lui a donné son lieu de naissance comme Majorque plutôt que comme le vieux Boston étouffant, et Hilaria a donné aux enfants du couple des noms ostentatoires espagnols.

Mais son affirmation d’être arrivée aux États-Unis à l’âge de 19 ans pour « aller à l’école » a surpris ses contemporains de la Nouvelle-Angleterre, y compris d’anciens camarades de classe.

Toute l’affaire a explosé lorsqu’un New-Yorkais anonyme a tweeté: « Vous devez admirer l’engagement d’Hilaria Baldwin dans sa lutte de dix ans. [con] où elle se fait passer pour une personne espagnole.

Tout cela a soulevé la question de savoir à quel point son mari qui se moquait de Trump savait vraiment de la femme qu’il avait épousée.

(Elle insiste sur le fait que lorsqu’ils se sont rencontrés en 2011, elle n’avait aucune idée de qui était Baldwin. Comme, vraisemblablement, grandissant en tant que senorita espagnole innocente dans son humble maison espagnole, elle n’avait naturellement pas de télévision.)

Plus tard, apparaissant dans une émission de chat, Baldwin, 62 ans, a imité avec amour sa femme en parlant au téléphone avec un accent espagnol. Cela suggère que la performance d’Hilaria – si c’était vraiment ce qu’elle était – se poursuit à huis clos.

J’ai ri et posé mes doigts sur le clavier. «Les hommes sont des imbéciles! J’ai posté, ajoutant un emoji qui pleurait pour m’assurer que c’était évident que ma remarque était une blague affectueuse. En ce moment, les choses ont pris une tournure sombre.

À mon grand étonnement, ma remarque a été instantanément supprimée de Facebook. Et un avis est apparu sur mon écran pour me dire que ma blague avait été supprimée et que j’avais été suspendu de la plateforme de médias sociaux pour le crime de «discours de haine».

J’avais apparemment enfreint les normes communautaires de Facebook, qui interdisent « tout ce qui attaque directement les gens en fonction de ce que l’on appelle leurs « caractéristiques protégées » – race, ethnicité, origine nationale, appartenance religieuse, orientation sexuelle, sexe, sexe, identité de genre ou invalidité ou maladie.

Ma première réaction a été la surprise. Puis indignation. Personne de sensé ne pouvait sûrement penser que mon commentaire constituait une guerre contre le sexe masculin sans défense. Mon mari a éclaté de rire quand je lui ai raconté ce qui s’était passé.

Puisque notre groupe Facebook était privé, Alec Baldwin n’aurait pas pu voir la remarque, qui ne le mentionnait même pas par son nom.

Mais qui se soucie s’il le peut? Baldwin était peut-être un peu crédule – mais les hommes sont des imbéciles pour les femmes depuis la nuit des temps. Et hourra pour ça.

Et moi, je n’ai guère le cœur brisé d’avoir été obligé de prendre une pause de trois jours pour ne pas perdre mon temps sur Facebook. Mais ce qui est sinistre est censuré et condamné en tant que pourvoyeur de «discours de haine» pour une blague inoffensive.

Surtout sur une plate-forme qui se vend comme une force pour la liberté d’expression internationale – «une plate-forme ouverte pour toutes les idées, un lieu où nous voulons encourager l’expression de soi, la connexion et le partage».

Le refus de l’entreprise de 13 milliards de livres sterling par an de payer un impôt approprié sur ses bénéfices obscènes, sa portée monopolistique, son alimentation en fausses nouvelles, les théories du complot dangereuses et la radicalisation en ligne sont tous excusés sur cette base.

Pourtant, il peut sembler que les propriétaires de la Silicon Valley de Facebook se considèrent comme une croisade morale pour imposer les opinions de niche d’un petit groupe de techniciens de San Francisco au reste du monde.

Ces personnages obscurs ont de plus en plus d’influence à mesure que nos vies sont transformées par ce nouveau paysage numérique.

Et, de manière significative, leurs opinions sur ce qui ne devrait pas être autorisé peuvent être très différentes des vôtres et des miennes.

En 2018, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a défendu le « droit de se tromper » des négationnistes sur le site – une position qu’il n’a inversée que l’année dernière.

Vous pourriez suggérer que j’abandonne les médias sociaux si je n’aime pas ça. Mais ce n’est pas si simple. Les amis et la famille ont migré vers les réseaux sociaux où ils partagent leurs pensées, leurs photos, leurs actualités et, oui, leurs blagues.

Plus nous sommes piégés à la maison, incapables de remettre le monde en ordre pour une bouteille de vin dans un restaurant, d’assister au thé d’anniversaire d’une tante ou de partager des potins sur le lieu de travail, plus nous nous tournons vers notre vie sociale virtuelle.

Mon commentaire a été lancé si rapidement car il a été censuré par un robot informatique, pas par une personne. Et c’est une tendance croissante et profondément inquiétante, qui s’est accélérée lorsque, au début de la pandémie, Facebook a renvoyé la plupart de ses modérateurs humains et a considérablement augmenté l’automatisation comme alternative.

Environ 95% des messages de «discours de haine» sont supprimés automatiquement au lieu d’être signalés ou même vus par un être humain. En d’autres termes, j’ai été jugé, déclaré coupable et condamné par un robot, sans possibilité d’appel.

L’été dernier, Facebook a admis que le manque de « critiques de contenu » humains signifiait qu’il ne supprimait pas les publications favorisant le suicide ou l’exploitation des enfants sur ses plates-formes, qui incluent Instagram.

Ce site a été condamné pour sa lenteur à s’attaquer à la montée du dangereux groupe QAnon. Ce culte des théoriciens du complot a été qualifié de menace terroriste domestique par le FBI.

Un membre de groupes néonazis qui a tué 51 personnes dans des mosquées lors d’une fusillade de masse à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019, a retransmis en direct le début de ses attaques sur sa page Facebook.

Les annonceurs ont ensuite menacé de boycotter la plateforme si des changements n’étaient pas apportés.

Au milieu de toute cette horreur, les suppressions pour «discours de haine» augmentent rapidement. Au cours des trois premiers mois de l’année dernière, Facebook a censuré 9,6 millions de publications pour cela, et au deuxième trimestre, cela a plus que doublé, à 22,5 millions de publications, vidéos et photos.

Mais ces statistiques indiquent-elles vraiment une explosion du nombre de personnes vraiment haineuses – ou parlons-nous de femmes d’âge moyen comme moi partageant une blague avec des amis et étant supprimées par des robots incapables de reconnaître les nuances, le contexte ou l’humour?

Oui, Facebook est une entreprise privée. Il peut établir ses propres règles. Mais pour un utilisateur comme moi, il peut avoir l’impression de masquer son incapacité à réprimer les messages vraiment dangereux en éliminant les commentaires inoffensifs tels que « les hommes sont des imbéciles » dans une « guerre contre le discours de haine ». C’est exaspérant, injuste, dystopique et ne fonctionne tout simplement pas.