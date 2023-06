Leah de Love Island cache un chagrin d’amour secret après la mort de «l’âme sœur» dans un accident de moto

L’étourdissante de LOVE Island, Leah Taylor, soigne un chagrin d’amour secret après que son «âme sœur» a été tragiquement tuée dans un accident de moto.

La star d’ITV2 a déversé son cœur brisé en ligne après la mort dévastatrice d’Elliott Xavier Campion – avec qui elle avait prévu de s’installer et d’avoir des enfants.

Le danseur de rue talentueux Elliott est entré en collision avec des balustrades dans un accident de moto anormal[/caption] Instagram

Elle était brièvement à l’étranger aux États-Unis et son amant se languissait d’elle[/caption]

Ils étaient des amants adolescents maudits avant que son moteur n’entre en collision avec des balustrades dans un accident anormal.

Au milieu de scènes déchirantes, le talentueux danseur de rue Elliott, qui avait travaillé avec George Sampson, lauréat de Britain’s Got Talent, a publié une vidéo en ligne parlant de son amour pour Leah quelques jours avant qu’il ne perde la vie.

Leah, 27 ans, était brièvement à l’étranger aux États-Unis et son amant se languissait d’elle.

Le populaire Elliott, décédé près de chez lui à Salford, dans le Grand Manchester, a également écrit : « La plus jolie fille que je connaisse et elle est à moi ! Tu me manques tellement, j’ai hâte de te rejoindre à LA ! Jusque-là, la salle de gym est ma meilleure amie @leaaaataylor.

Quelques jours après la tragédie, Leah a publié un hommage solennel et déchirant au partenaire qu’elle a promis d’être « à moi pour toujours ».

Elle a déclaré en ligne: « Vous m’avez envoyé ceci il y a quelques jours maintenant, à l’improviste, une vidéo complète parlant à la caméra de combien vous m’aimez, et je ne pourrais pas être plus heureuse assise au même endroit où vous avez partagé votre sentiments.

« Nous avons commencé à redécorer votre chambre ensemble avant que je ne parte et je n’ai jamais pu le voir terminé, mais maintenant je suis ici assis à votre endroit préféré, il se sent tellement vide sans vous, je continue d’espérer à chaque seconde que vous pourriez juste marcher à travers le porte avec un de vos « spéciaux » pour moi et embrassez-moi.

« J’ai tellement de choses à vous dire et je ne peux pas m’empêcher de vous envoyer des messages comme si vous alliez répondre, ça va être bizarre de passer de la messagerie quotidienne toute la journée à rien.

« Il y a tellement de choses que je veux dire même si vous l’avez entendu un million de fois.

« Notre amour n’était pas comme les autres et vous ne pouvez le comparer à rien sur cette terre, nous l’avions vraiment prévu, n’est-ce pas ?

«De la maison, des voitures, des noms d’enfants, tout. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée et tu es tout pour moi, rien ne pouvait me rendre plus heureux que de passer le reste de ma vie avec toi.

« Je suis désolé, je suis tellement désolé que ce soit arrivé, tu étais beaucoup trop jeune et talentueux et beau et le mien.

« Ta famille est forte, je sais que tu serais fier, je ne peux même pas expliquer à quel point ils me rappellent tous que j’aime être avec eux parce que j’ai l’impression que tu es toujours là.

« Tu sais que je suis à toi, n’est-ce pas ? Je suis à toi pour toujours et je serai toujours ta petite amie quoi qu’il arrive, je t’appartiens et tu m’appartiens et rien ne peut changer notre relation même si tu n’es pas ici avec moi. Tu es mon âme sœur et je t’aime jusqu’à la lune et retour, j’ai hâte de te revoir car je sais que je suis destiné à être avec toi, je t’aime plus que les mots ne peuvent l’expliquer.

Des hommages ont été rendus au jeune « inspirant » de 19 ans diplômé de la Stockport Academy après la tragédie de 2015.

Elliott dirigeait un club et des cours hebdomadaires et était adoré par les élèves du Grand Manchester.

Elliott avait également dansé aux Sunshine Studios de Manchester depuis l’âge de 10 ans et Jerry Tse, du studio, a publié un hommage émouvant sur les réseaux sociaux.

Il disait: «Il n’y a jamais eu de doute dans l’esprit de personne que vous atteindriez le sommet.

« Vous étiez une étoile qui brillait tout simplement trop fort et il était inévitable que vous réussissiez au sommet. »

Leah, 27 ans, propriétaire d’une entreprise de Manchester, a fait tourner les têtes depuis son arrivée dans la villa Love Island.

L’ancienne danseuse – qui espérait impressionner les Islanders avec sa capacité à faire un backflip – a joué avec Rita Ora et Camila Cabello, et est une amie proche de la royauté de Love Island.

Avant d’entrer dans l’émission, elle a déclaré : « Mon truc préféré que j’ai jamais regardé, ce sont les meilleurs morceaux de Maura Higgins, c’est l’une de mes meilleures amies, alors nous l’avons regardé ensemble un soir et nous n’avons pas pu nous empêcher de rire, elle est hilarante !

« Mes amis et ma famille diraient que je suis un peu stupide – je suis toujours la personne qui fait des vidéos stupides ou qui fait quelque chose de stupide. Je suis définitivement amusante et une fille très dynamique.

Mais un copain a dit: « Elliott sera toujours n ° 1 pour Leah. Sa mort prématurée a secoué son monde et elle se souvient de lui dans tout ce qu’elle fait.

Dans la villa, les couples nouvellement séparés Jess Harding et Sammy Root et Mitch Taylor et Leah Taylor devaient avoir des rendez-vous avec les nouvelles bombes.

Les quatre singletons sont partis pour un rendez-vous avec les nouveaux insulaires Montel McKenzie et Mal Nicol après avoir été forcés de se séparer de leurs partenaires.

Plus tôt cette semaine, Jess et Sammy et Mitch et Leah ont été élus les couples les moins compatibles et, par conséquent, ont dû se séparer et n’ont pas été autorisés à se recoupler.

Bikini babe Leah est déjà sortie avec l’ancien beau gosse de l’île Danny Williams.

