Leah Benson mène DeKalb-Sycamore au titre régional – Shaw Local

WHEATON – Leah Benson ne savait pas à quoi s’attendre lorsqu’elle s’est jointe à l’équipe de gymnastique DeKalb-Sycamore il y a quelques années.

Ces jours-ci, le senior Sycamore est l’une des principales raisons pour lesquelles le programme a toujours été l’une des équipes d’élite de l’État, et l’était à nouveau lundi. Elle a remporté la poutre et a terminé deuxième du concours multiple pour mener son équipe au titre régional Wheaton Warrenville South.

Avec 141,275 points, DeKalb-Sycamore passe à la section Lake Park de la semaine prochaine, tandis que la deuxième coopérative Wheaton Warrenville attend. Les hôtes ont marqué un 138,15 et espèrent gagner un qualificatif général une fois que toutes les régionales seront terminées plus tard cette semaine.

“Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais j’adore le fait que l’équipe en fasse partie et que je me fasse de nouveaux amis et que je me pousse mutuellement à m’améliorer”, a déclaré Benson. « Nous nous sommes beaucoup amusés l’an dernier à sortir ici et à concourir. Nous avons tous fait de notre mieux l’année dernière, et nous voulons le faire à nouveau et nous amuser et aussi faire vraiment bien.

Benson a terminé juste devant son compatriote senior Eden Russell au concours général avec des scores de 35,9 et 35,775, respectivement.

La junior Annabella Simpson a terminé cinquième du concours général avec un 35,6, tandis que la recrue Gianna Goff a terminé sixième avec un 32,475. La senior Molly Kuntzi a contribué une note à la poutre et la junior Kaitlyn Lisafeld a fourni à l’équipe une note de 8,85 pour sa note finale au saut.

“Voir les progrès que nous avons réalisés tout au long de l’année est incroyable”, a déclaré Russell. “Mais je pense vraiment qu’il y a place à l’amélioration, et cela nous motive à apporter des améliorations pour la section. Et juste les petites choses tout au long de la compétition que nous savons que nous pouvons faire mieux et que nous pouvons réaliser.

C’est ce travail acharné dans les coulisses qui rapporte finalement des dividendes, mais les avantages du voyage sont tout aussi précieux.

“C’est vraiment amusant et j’aime vraiment l’aspect d’équipe”, a déclaré Russell. “Et c’est être là pour se soutenir mutuellement à travers les hauts et les bas. J’adore la partie qui lie l’équipe.

L’entraîneur Andy Morreale aimerait voir l’équipe frapper sur cet appareil qui a été une épine dans le pied de ses gymnastes. Cela pourrait faire la différence entre arriver à l’état et potentiellement gagner un autre trophée ou envoyer des gymnastes individuels au Palatin.

“Chaque compétition que nous avons construite, en particulier la deuxième partie de la saison, et ici, je pensais qu’une fois que vous arrivez aux régionales, le score est un peu plus serré, et j’ai senti que les barres, le sol et le saut de cheval nous avons fait un excellent travail”, a-t-il déclaré. . «Il y a eu des atterrissages qui nous ont fait mal, mais dans l’ensemble, nous avons plutôt bien fait. Comme ça a été toute la saison, le faisceau nous a mordus. Beam est celui qui vous fait ou vous casse.

DeKalb-Sycamore a rendez-vous à la poutre lundi prochain à Roselle.

“Nous pourrions certainement être une équipe de plus de 144”, a déclaré Morreale. «Et je pense que Vernon Hills est plutôt bon et après ça, tout est regroupé, c’est à quoi ça ressemble, ce qui le rend amusant. Vous devrez être sur votre jeu la semaine prochaine.

La junior de la coopérative de Wheaton Warrenville, Haylie Hinckley, a eu une finition dynamite lors de sa routine au sol, qui était également la dernière performance de la soirée, alors qu’elle réussissait son double backflip.

“C’était l’un des meilleurs doubles dos que j’ai fait dans mon genre”, a-t-elle déclaré. “J’étais comme, ‘Wow.'”

Hinckley a également remporté les barres avec un 9,375 et le saut avec un 9,425 tout en remportant le titre du concours multiple avec un 36,9.

“J’étais très excitée par les bars”, a-t-elle déclaré. “C’était l’un des meilleurs ensembles de barres que j’ai fait depuis un moment. Et puis faisceau, je ne sais pas ce qui s’est passé. J’ai en quelque sorte glissé le long de la poutre, mais à part ça, c’était une routine de poutre assez solide, donc j’en étais content. Et le coffre-fort, c’était l’un de mes meilleurs coffres-forts.

Jordan Wach a terminé deuxième à la poutre, au sol et au saut ainsi que cinquième aux barres pour la coopérative Wheaton Warrenville. Le junior a terminé quatrième du concours multiple avec un 35,65, tandis que son coéquipier senior Allie Kroger a terminé quatrième à la poutre.

“Je pense que nous avons plutôt bien fait en équipe”, a déclaré Hinckley. « Nous n’avons pas fait de notre mieux, mais nous avons tout le monde maintenant et nous essayons d’intégrer de nouvelles compétences. Nous avons travaillé très dur. Je suis très fier d’eux.

Kaneland a devancé Addison Trail, 120,975 à 120,85 pour la troisième place.

Maddie Muccianti, senior d’Addison Trail, a terminé quatrième de l’exercice au sol avec une note de 8,9. Elle s’est également classée septième aux barres.

La senior de Kaneland, Olivia Kerrins, a terminé septième du concours général avec un 32,175 pour mener les Knights. Elle a également terminé septième au saut de cheval. Junior Kaci Randall était septième au sol.