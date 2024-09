Leah admet avoir le béguin pour Quinn

Par John Powell – GlobalTV.com

La fin de son jeu et son rêve de Big Brother sont survenus entre les mains de l’un de ses plus proches alliés dans la maison, mais Leah Peters souhaite toujours que Makensy gagne ? Leah nous a expliqué sa position surprenante et ses véritables sentiments pour Quinn.

John Powell : Qui, espérez-vous, vous suivra dans la maison du jury et pourquoi ?

Leah Peters : Ah, question difficile. Honnêtement, je ne souhaite cela à personne, car je reconnais qu’entrer dans la maison du jury est un rêve qui se meurt.

J’espère en quelque sorte que c’est même… Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je pense que je ne veux pas que ce soit Angela, Makensy ou Chelsea parce que je veux vraiment qu’ils aillent loin. Donc, si c’est Kimo, je serais tellement heureux de passer du temps avec lui tout au long de ce processus et je pense que c’est la personne que j’aimerais voir arriver ensuite, mais je ne veux pas que quiconque le fasse. J’aurais aimé que personne ne me suive après parce que je veux voir tout le monde poursuivre son rêve.

John Powell : Pourquoi pensez-vous que Makensy a mis au placard l’un de ses amis les plus proches, alliés en vous ?

Leah Peters : Je pense que Makensy a été influencé par d’autres personnes pour nous mettre Angela et moi à l’écart. Je pense vraiment que c’était une énorme erreur de sa part car je sais que nous lui aurions été fidèles jusqu’au bout.

J’espère vraiment que la loyauté qu’elle espérait en tirer a fonctionné, et qu’elle continue d’aller loin parce que je ne peux vraiment parler que pour moi-même, et je savais pertinemment que j’allais emmener Makensy jusqu’au bout, et j’espère que elle y arrive toujours.

John Powell : Quels sont vos vrais sentiments pour Quinn ?

Leah Peters : Je pense que j’ai toujours eu une excellente relation avec Quinn. Nous nous entendons si bien. C’est quelqu’un qui a toujours pris le temps de bien me comprendre et j’ai commencé à avoir un petit coup de coeur pour lui à la fin. Je suppose que nous verrons où cela mène et si cela se transforme en quelque chose de génial mais, vous savez, je détesterais mettre une étiquette dessus si tôt mais je suis toujours ouvert à tout, je suppose et tout ce qui est censé être sera le cas. être.

John Powell : Vous avez vraiment préparé une tempête dans la maison Big Brother. Avez-vous déjà pensé à une carrière de cuisinier et d’où vous vient votre amour de la cuisine ?

Leah Peters : J’adore cuisiner depuis que je me souviens bien. C’est principalement dû au fait que je cuisine toujours pour ma famille. J’avais déjà pensé à une carrière culinaire, mais j’ai fini par vouloir la garder comme l’une de mes passions qui m’apporte paix et réconfort. Je suis un cuisinier autodidacte. Ma grand-mère cuisinait aussi, mais c’était surtout moi qui prenais les commandes car on ne peut pas faire confiance à ma mère et à ma sœur dans la cuisine. J’aimerai toujours cuisiner et prendre soin de ceux qui m’entourent. Je pense que la nourriture est mon langage d’amour et qu’elle occupe une place très importante dans ma vie.

Remarque spéciale sur la programmation : Big Brother sera diffusé à 22 h 30 HE dimanche soir, il n’y aura pas d’émission lundi et l’émission de jeudi durera deux heures à partir de 20 h HE.

