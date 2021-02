La fille de 12 ans d’AMBER Portwood a commencé à poser des questions sur leur passé traumatisant ensemble, y compris la dépendance et la peine de prison de Teen Mom.

La star de télé-réalité a révélé le nouvel intérêt de sa fille pour les détails du passé tumultueux de sa mère.

ambre, 30 ans, a été arrêtée pour des incidents de violence domestique et de possession de drogue au cours de ses relations précédentes.

La Maman ado star partage sa fille pré-adolescente Leah avec son ex-fiancé, Gary Shirley.

Leah vit principalement avec son père et sa nouvelle épouse Kristina Shirley, car Amber a récemment révélé que son enfant a la possibilité de choisir où elle reste.

Amber s’est querellée avec le couple ces derniers temps, commentaires affectueux que Gary aurait faits envers elle.

Dans une conversation récente avec E! Nouvelles, Amber a parlé de son aîné alors qu’elle devenait adolescente.

La mère controversée a déclaré que Leah était au collège, était une élève hétéro-A et avait de grandes aspirations à devenir médecin ou avocate un jour.

Elle a également révélé que son rejeton opiniâtre ne s’était pas retenu de poser des questions profondément enracinées sur Le passé trouble d’Amber.

« Elle vient définitivement vers moi, » admit Amber.

«Elle veut vraiment savoir, ‘Qu’est-ce qui s’est passé maman? Pourquoi ça? Pourquoi ça?’ Je dis: « Et vous avez tous les droits et je vais vous donner votre espace. Faites-moi savoir bébé. »

La star de télé-réalité a fait allusion à une relation tendue avec son enfant, expliquant: «Nous parlons encore et nous claquons et nous disons toujours:« Je t’aime ». Je la vois encore, mais elle vieillit tout juste et elle veut savoir pourquoi et ce qui s’est passé dans la journée et elle veut savoir certaines choses. «

« C’est dur parce que c’est blessant pour moi quand elle a peut-être l’impression d’avoir plus de liens avec quelqu’un d’autre que moi parce que je ne suis pas autant dans les parages que les autres », a laissé entendre Amber.

« Ça craint. Je suis à une heure. C’est blessant, c’est vraiment le cas. Mais je suis heureux de voir ma fille devenir cette reine forte. »

Amber a récemment révélé qu’elle avait été vivre dans des maisons de location Airbnb pendant DEUX ans après sa séparation de son deuxième bébé papa, Andrew Glennon.

Elle a largué la bombe à travers un selfie partagé avec ses abonnés, sous-titré: « En parcourant de vieilles photos d’il y a un an avant la pandémie, j’aurais aimé avoir à nouveau ce poids!

« Lol penser que je vis dans Airbnbs depuis presque deux ans maintenant, c’est [mind blowing emoji]!

« Économisez plutôt des dollars, mais travaillez toujours pour perdre du poids malgré trois livres de moins. # Mon objectif. »

Amber et Andrew ont rompu en 2019, après l’avoir accusée de l’avoir attaqué avec une machette.

Le père a obtenu sa maison avec leur bébé James dans l’accord de garde, et a finalement reçu la garde principale de leur fils.

Amber a été forcée de quitter la maison et a depuis loué à court terme.

James, maintenant âgé de trois ans, n’a droit qu’à trois visites non supervisées par semaine avec sa mère.

Amber a admis que l’arrangement l’avait quittée «Blessé», et elle sent qu’elle a «perdu tellement de temps. «

L’icône Teen Mom a été officiellement diagnostiquée avec un trouble bipolaire et un trouble de la personnalité limite, en raison de ses problèmes parentaux et de coparentalité.