Peterborough a raté la chance d’obtenir une promotion automatique de la Ligue 1 après avoir gaspillé une avance de deux buts dans un match nul 2-2 à domicile contre Doncaster.

Une victoire aurait assuré un retour au championnat Sky Bet après une absence de huit saisons et ils sont apparus sur la bonne voie alors que Joe Ward et Sammie Szmodics les ont mis en contrôle au milieu de la première mi-temps.

Cependant, la frappe basse de Fejiri Okenabirhie en a tiré un avant l’intervalle et la finition à bout portant de Taylor Richards a laissé le patron de Posh Darren Ferguson furieux.

Peterborough a eu besoin d’un point lors de son avant-dernier match à domicile pour Lincoln – le seul côté qui peut maintenant les attraper – pour s’en assurer.

Les Imps ont capitalisé sur Sunderland Défaite 1-0 à Blackpool – qui a renforcé sa position de barrage grâce à la frappe de Sullay Kaikai à la maison de 20 mètres – pour passer en troisième avec le but de Jorge Grant à la 11e minute assez pour battre Shrewsbury.

















Faits saillants du match Sky Bet League One entre Sunderland et Blackpool.



Portsmouth John Marquis a eu une finition de montagnes russes au match à Accrington car il pensait que sa volée dans le temps additionnel avait gagné le match uniquement pour l’arrêt du gardien de but Clan MacGillivray à l’autre bout pour rebondir sur l’attaquant et pour égaliser contre son but dans le temps ajouté pour les célébrations de Pompée alors que le match se terminait 3- 3.

Colby Bishop et Cameron Burgess avaient donné à Stanley une avance de 2-0 à la mi-temps, mais Marquis et Ryan Williams ont nivelé les choses au début de la seconde période avec le point final qui a propulsé Portsmouth dans la dernière place pour les barrages.

















Faits saillants du match Sky Bet League One entre Accrington et Portsmouth.



















John Marquis de Portsmouth a marqué ce qu'il pensait être un vainqueur acrobatique contre Accrington à la 91e minute, pour marquer un contre-but calamiteux quatre minutes plus tard.



À l’autre bout de la table, Rochdale les espoirs de survie ont reçu un coup cruel tardif alors qu’ils concédaient à la septième minute de temps supplémentaire pour faire match nul 3-3 à AFC Wimbledon.

Dale avait mené 2-0 avec un peu plus d’une demi-heure à passer par Jake Beesley et Gabriel Osho seulement pour que Jack Rudoni et Ollie Palmer égalisent les choses avec des buts à seulement cinq minutes d’intervalle.

La tête de Jimmy Keohane – suivie par le gardien de but Jay Lynch sauvant le penalty de Joe Piggott à la 84e minute – semblait avoir mis les visiteurs à deux points de sécurité et rapprocher Wigan de la zone de largage uniquement pour que Pigott se rachète pratiquement avec le dernier coup de pied et garde son côté d’être aspiré dans la bataille.

















1:52



Faits saillants du match Sky Bet League One entre Charlton et Crewe.



Un retard Crewe l’égaliseur a porté un coup à Charlton’s espoirs de promotion alors que le deuxième du match d’Owen Dale à la sixième minute du temps additionnel a arraché un point et a refusé aux hôtes la chance de égaler avec Portsmouth, sixième.

Jayden Stockley et Alex Gilbey avaient mis deux fois Charlton en tête, ce dernier étant à sept minutes de la fin, mais Dale a frappé plus tard.

Burton battre Fleetwood 5-2 lors de leur rencontre au milieu de la table avec Kane Hemmings menant le score pour les hôtes avec deux, avec Lucas Akins, Joe Powell et Thomas Hamer également sur la feuille de match alors que Sam Finley et Jordan Rossiter l’ont brièvement fait 2-1 et 4-2 .

Sky Bet League Two

Cheltenham promotion obtenue de la Sky Bet League Two après un match nul 1-1 avec Carlisle, tandis que Grimsby ont été relégués après avoir concédé deux buts tardifs pour perdre 3-2 à Exeter.

Le superbe coup franc de Chris Hussey à la 56e minute a garanti que Robins, vainqueur de la table, reviendrait en Ligue 1 pour la première fois depuis 2009 après que Joshua Kayode ait mis les visiteurs en tête en première mi-temps.

Les célébrations pour les hommes de Michael Duff ont été presque suspendues, mais une tête tardive de Kayode s’est écrasée contre la barre transversale.

Cheltenham célèbre sa promotion



À Exeter, c’était une soirée à oublier pour Grimsby à 10, alors qu’un effondrement dramatique les condamnait à une défaite 3-2 – et à une relégation

Le penalty de Lenell John-Lewis et la frappe de Jay Matete à distance ont tourné le jeu en leur faveur après que le but contre son camp de Luke Waterfall ait mis les Grecians à la poursuite des éliminatoires.

Mais, après que Matete ait été limogé pour un défi imprudent contre Archie Collins, les buts d’Alex Fisher et Ryan Bowman dans les huit dernières minutes ont permis aux Mariners de revenir en Ligue nationale après un séjour de cinq saisons au quatrième rang.

Newport ont stimulé leurs espoirs de play-off grâce à un succès retentissant 4-0 sur les modestes Scunthorpe.

Le but contre son camp de George Taft, le doublé de Mickey Demetriou et une frappe de Lewis Collins ont porté les Exiles à la sixième place, tandis que l’Iron a encore besoin d’un seul point pour éviter mathématiquement la relégation.

Salford sont un endroit en dessous de Newport après avoir remporté une victoire tardive à Bradford. Le meilleur buteur des Ammies, Ian Henderson, a frappé dans le temps d’arrêt à Valley Parade pour voler un succès 1-0 aux hommes de Gary Bowyer.

Ailleurs, Brouette garanti leur sécurité avec une victoire 2-0 qui a entravé Forest Green’s espoirs de promotion.

La pénalité de Joe Quigley et une frappe rapprochée de Bobby Thomas ont permis aux Bluebirds de passer huit points d’avance sur les deux derniers tandis que les hôtes battus chutaient au huitième, un point en dehors des barrages.