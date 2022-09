La Ligue des femmes électrices du comté de Central Kane co-organisera deux forums hybrides les 21 et 27 septembre pour donner aux électeurs une chance d’en savoir plus sur les candidats aux élections du 8 novembre.

Selon un communiqué de presse, le forum du 21 septembre, en coopération avec la Ligue des électrices de la région d’Aurora, mettra en vedette les candidats au Sénat de l’État de l’Illinois dans le 42e district, qui couvre une partie de North Aurora, Aurora, Montgomery et Naperville, ainsi que le 83e district de l’Illinois State House, qui comprend une partie d’Aurora et d’Aurora Nord.

Le forum aura lieu à 19 h en personne à l’Université Aurora dans l’Auditorium Crimi au 1347 Prairie St. à Aurora. Il sera également diffusé en direct et disponible pour une visualisation ultérieure sur la chaîne YouTube BATV.

Le forum du 27 septembre, en coopération avec le DuPage NAACP, mettra en vedette des candidats en compétition pour les bureaux et les sièges du comté de Kane au conseil d’administration du comté de Kane. Le forum aura lieu à 18h30 à la Bibliothèque publique de Genève, 227 S. Seventh St., et sera également diffusé en direct et disponible pour une visualisation ultérieure sur la chaîne YouTube de BATV.

Les enregistrements des forums seront publiés sur le site de la Ligue des électrices du comté de Central Kane. site Internet et le Guide de l’électeur de l’Illinois.