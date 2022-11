League Of Legends et d’autres grands esports ne sont pas à l’abri du ralentissement économique, selon Riot Games | Actualités scientifiques et techniques

Les grands événements d’esports ne seront pas à l’abri du ralentissement économique mondial, a averti le patron de l’un des plus grands championnats de jeux vidéo au monde.

S’exprimant à San Francisco lors de la finale mondiale de League Of Legends, John Needham a déclaré à Sky News qu’il craignait que les annonceurs ne commencent à se retirer du parrainage de tels événements.

Le président mondial de l’esport chez Riot Games a déclaré: “Parce que nos revenus proviennent généralement principalement de sponsors, vous pouvez avoir une certaine faiblesse.”

Il a ajouté: “Nous avons très bien réussi parce que nous atteignons l’échelle du public de la génération Y et de la génération Z que très peu de plateformes peuvent atteindre. Mais je suis un peu inquiet de la douceur avec nos sponsors.”

Image:

Le gameplay a été affiché sur de grands écrans sur le site



League Of Legends est l’un des jeux PC les plus réussis de la planète, et des événements comme le championnat du monde 2022 représentent une grande partie des revenus de Riot Games.

Cette année, Riot Games a attiré des accords de parrainage de marques telles que Tiffany’s, Mastercard et Mercedes, qui souhaitaient toucher un public plus jeune.

Comme presque tous les sports électroniques sont joués sur PC à un niveau d’élite, le nombre de téléspectateurs est énorme. Les Mondiaux 2022 ont établi un nouveau record pour les sports électroniques de League of Legends avec 5,1 millions de téléspectateurs simultanés.

Le Royaume-Uni pourrait-il devenir un mastodonte de l’esport ?

Mais qu’en est-il du marché britannique ? S’étant révélé être un digne hôte d’événements sportifs de classe mondiale, pourrait-il un jour accueillir les meilleurs joueurs professionnels ?

Dans un rapport de 2020, le gouvernement a décrit l’esport comme ayant “le potentiel de se développer en tant que domaine de véritable force nationale au Royaume-Uni, en s’appuyant sur nos secteurs des jeux vidéo, du divertissement et du sport de classe mondiale”.

Image:

Les Mondiaux 2022 ont attiré des foules énormes et des audiences en ligne



M. Needham, qui vivait au Royaume-Uni, a déclaré: “Le Royaume-Uni n’a pas été le marché le plus fort pour nous car c’est un marché très dominé par les consoles.

“Généralement vos appartements, vos maisons, vous n’avez pas assez de place pour une configuration de PC de bureau dédiée.

“Beaucoup de jeux se déroulent dans le salon.”

Les chiffres de l’Ofcom de l’année dernière montrent que 30% des Britanniques ont joué sur des consoles, contre seulement 12% sur des ordinateurs de bureau dédiés aux jeux.

Pour en savoir plus sur la science et la technologie, explorez l’avenir avec Sky News à Big Ideas Live 2022.

En savoir plus et réserver des billets ici

Riot Games espère que son jeu de tir récemment sorti, Valorant, pourra changer les choses.

“C’est l’esport qui connaît la croissance la plus rapide en ce moment”, a déclaré M. Needham. “C’est un jeu qui est mûr pour le Royaume-Uni.

“C’est un [tactical] tireur. C’est le genre de jeu qui est le plus populaire au Royaume-Uni.”

Si un événement comme le Mondial 2022 se déroulait au Royaume-Uni, la coopération avec le gouvernement local serait essentielle.

“Nous sommes allés à Shanghai il y a quelques années, et nous avons transformé Shanghai en Mondiaux”, se souvient-il.

“Nous projetions des gratte-ciel et tout le reste. Et le gouvernement s’est vraiment penché là-dedans juste pour nous aider à promouvoir l’événement.”