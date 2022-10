Leadership, gestion, conseils de routine du matin

Cette histoire fait partie de la série Derrière le bureau, où CNBC Make It devient personnel avec des dirigeants d’entreprise prospères pour tout savoir, de la façon dont ils sont arrivés là où ils se trouvent à ce qui les fait sortir du lit le matin à leurs routines quotidiennes Il y a trente-huit ans, Jim Koch a entrepris de changer le paysage du brassage de la bière américaine. À l’époque, il était un diplômé de Harvard âgé de 34 ans qui a quitté un emploi bien rémunéré pour essayer de créer Sam Adams – une startup de bière artisanale dans une industrie dominée par d’énormes conglomérats, principalement étrangers – à partir de la cuisine de sa famille à Boston. Aujourd’hui, Koch est considéré comme un pionnier de la scène florissante de la bière artisanale aux États-Unis. Il est le fondateur et président de la société mère de Sam Adams, Boston Beer Company, qui emploie plus de 2 500 personnes et génère plus de 2 milliards de dollars de revenus annuels. L’entreprise a largement dépassé sa vision initiale d’être un petit brasseur artisanal régional avec seulement une poignée d’employés et environ 1,2 million de dollars de revenus annuels, dit-il. Pourtant, même maintenant, il est prudent de reconnaître le succès. “Sam Adams représente moins de 1 % du secteur de la bière aux États-Unis”, a déclaré Koch, 73 ans, à CNBC Make It. “Donc, la réalité est qu’après 38 ans de succès, nous sommes passés de l’infinitésimal au minuscule.”

Koch dit même qu’il aurait pu être plus heureux, à long terme, si Sam Adams était resté petit. Dans son rôle actuel, il prend parfois quatre vols par semaine – une quantité de voyages épuisante, surtout à 73 ans. “C’est un revers de la médaille”, a-t-il déclaré à CNBC Make It le mois dernier, affirmant que chaque scénario s’accompagnerait de “différentes bénédictions, différentes malédictions”. Ici, Koch discute du processus pour devenir un modèle pour l’industrie brassicole artisanale américaine moderne, comment il surmonte ses lacunes en tant que manager et la routine quotidienne du matin qui l’aide à se concentrer sur ce qui est “important” plutôt que sur ce qui est “urgent”.

En devenant le modèle, le mouvement de la bière artisanale avait besoin de prospérer : c’était “presque le destin”

La bénédiction que j’ai pu avoir, grâce au succès de Sam Adams, c’est ce sentiment d’avoir accompli quelque chose de significatif et d’important. Steve Jobs a mis un ding dans l’univers. J’ai mis un tout petit bouton inversé concave. Aussi petit soit-il, c’est quelque chose. J’ai aidé à lancer la révolution de la bière artisanale qui a changé le visage du brassage américain. Je viens de six générations de brasseurs. Le brassage américain a été complètement transformé par la révolution de la bière artisanale que Sam Adams a contribué à lancer et à diriger pendant 38 ans. Et, pour moi, c’est juste personnellement vraiment cool. Mais le plan d’affaires initial n’envisageait pas de vendre un volume significatif en dehors de la région de Boston. Je pensais que ce serait une petite brasserie locale. Il n’y avait pas de brasseurs artisanaux prospères aux États-Unis. Ils étaient tous très locaux, grattant et n’obtenant pas de traction. Il n’y avait pas de modèle à ce moment-là, et il fallait qu’il y en ait un. J’étais le seul brasseur de sixième génération aux États-Unis. Et avoir cette expérience de brassage et l’éducation pour voir et courir avec l’opportunité ressemblait presque au destin. Donc c’était comme: ‘Je dois prendre ce trajet jusqu’au bout de la ligne. Je dois voir où ça mène. Et c’était amusant !

Apprendre à surmonter ses lacunes : “Je n’essaie pas d’être un bon manager”

J’ai appris très tôt que je n’étais pas un bon manager. Je suis d’accord avec ça. Il y a des gens qui sont de bons gestionnaires. Je ne suis pas l’un d’entre eux. Je ne suis pas vraiment doué pour le suivi, ni pour les détails. Je ne suis pas si organisé. Et je ne respecte pas vraiment le “processus”. Je n’essaie pas d’être un bon manager. J’essaie de m’assurer d’avoir un bon manager en tant que PDG. Vous pourriez dessiner une matrice deux par deux. Un axe est : « Quelle valeur cette activité apporte-t-elle à l’entreprise ? Et n°2 : “Combien puis-je y contribuer ?” J’essaie de rester dans la case supérieure droite des choses qui ajoutent beaucoup de valeur à l’entreprise, où je peux faire une différence significative. Heureusement, je peux en trouver suffisamment à tout moment pour occuper pleinement le temps que je peux y consacrer. Je travaille toujours 60 heures par semaine. Je passe beaucoup de temps hors du bureau, travaillant soit dans les brasseries, soit sur les marchés. Pour moi, c’est là que se passe l’action. Ce type de contact direct avec les détaillants, les buveurs, les distributeurs et notre propre équipe est inestimable pour prendre de bonnes décisions fondamentales. Essentiellement, c’est mon travail — prendre de bonnes décisions pour l’entreprise — et j’ai appris que je ne pouvais pas le faire assis dans un bureau. Il est beaucoup plus facile d’embaucher de bons managers que de bons leaders. Mon travail consiste à diriger l’entreprise, et vous devez diriger depuis le front.

Sur sa routine quotidienne du matin: “La journée n’est pas terminée tant que je ne les ai pas faites et bien faites”