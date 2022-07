Leadership conservateur : y a-t-il un vote aujourd’hui et quand les résultats seront-ils annoncés ?

Le prochain tour de scrutin dans la course à la direction du Parti conservateur a lieu mardi, avec la course pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre.

L’ancien chancelier Rishi Sunak semble être le favori, obtenant 115 voix au troisième tour – juste avant les 120 nécessaires pour s’assurer une place dans les deux derniers.

Il a obtenu le soutien de Jeremy Hunt, Sir Gavin Williamson, Oliver Dowden, Dominic Raab, Grant Shapps et Steve Barclay en cours de route.

Penny Mordaunt semble être la deuxième favorite avec 82 voix, suivie de la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss avec 71 et Kemi Badenoch avec 59.

Tom Tugendhat a été éliminé de la course après le troisième tour de scrutin lundi.

Les campagnes Mordaunt, Truss et Badenoch passeront la journée à tenter de courtiser Tom Tugendhat et ses partisans après l’élimination du président de la commission des affaires étrangères de la course.

Les 31 votes à gagner pourraient s’avérer décisifs pour façonner le reste de la course, son soutien étant plus susceptible de se diriger vers Mme Mordaunt ou M. Sunak que vers Mme Truss ou Mme Badenoch, plus à droite.

Le quatrième tour de scrutin s’ouvre à 12h mardi et se poursuivra jusqu’à 14h.

On peut alors s’attendre à voir les résultats publiés vers 15h.