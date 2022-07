Leadership conservateur: tous les députés toujours en course pour remplacer Boris Johnson à la tête

Des successeurs potentiels sont en compétition pour remplacer Boris Johnson en tant que chef conservateur après avoir annoncé sa démission.

Le Premier ministre sortant a finalement accepté que son heure était venue la semaine dernière après que plus de 50 députés ont démissionné de leurs fonctions au sein du gouvernement et du parti en raison de sa conduite.

Le député d’Uxbridge et de South Ruislip a été poursuivi par une série de scandales tout au long de sa direction depuis 2019, mais le dernier clou dans le cercueil est venu après qu’il est apparu qu’il avait promu le député conservateur Chris Pincher malgré la connaissance des allégations d’inconduite sexuelle contre lui.

M. Johnson a déclaré qu’il resterait Premier ministre dans un rôle intérimaire jusqu’à ce qu’un nouveau chef du Parti conservateur soit annoncé à l’automne.

Le concours pour succéder à M. Johnson a été décrit par un politicien conservateur comme les “courses loufoques” – avec 11 députés annonçant initialement leur candidature.

Pour participer, les candidats devaient d’abord huit nominations puis 5 % des voix pour rester au premier tour. Ils doivent obtenir 10 %, soit le soutien de 36 députés, au second tour.

Mardi, les candidats ont été réduits à huit – ci-dessous, nous regardons qui est toujours en lice et qui est tombé au premier obstacle.

Tous les députés conservateurs encore en lice :

Rishi Sunak

L’ancien chancelier Rishi Sunak est l’un des favoris du public pour le prochain chef conservateur (Daniel Leal/AP)

M. Sunak est entré dans la course à la direction des conservateurs en promettant de “rétablir la confiance” après les multiples scandales de Boris Johnson, mais avec un avertissement que le pays ne peut pas se permettre des réductions d’impôts anticipées.

L’ancien chancelier a également laissé entendre qu’il mettrait fin aux “guerres culturelles” que l’actuel Premier ministre adore combattre, promettant : “Nous en avons assez de la division”.

Volant une marche sur ses rivaux, M. Sunak s’est présenté comme le candidat fiscalement responsable, résistant à la clameur des réductions d’impôts.

M. Sunak a également lancé un site Web, ready4rishi.com, qui – comme L’indépendant révélé en exclusivité en janvier – apparu pour la première fois en septembre 2020.

À l’époque, des sources proches de M. Sunak ont ​​décrit les affirmations, ainsi que celles relatives au chancelier ayant préparé une campagne à la direction, comme “totalement fausses”.

Tom Tugendhat

Tom Tugendhat, un ancien soldat et président du comité restreint des affaires étrangères, a déclaré qu’il “comblerait le fossé du Brexit” s’il était sélectionné (Niall Carson/PA)

Le député conservateur Tom Tugendhat n’a pas perdu de temps pour déclarer son intention de participer à la course, déclarant ses intentions le lendemain du départ de M. Johnson.

Écrire dans Le Daily TelegraphM. Tugendhat, 49 ans, a déclaré : « Je rassemble une large coalition de collègues qui apporteront une nouvelle énergie et de nouvelles idées au gouvernement et, enfin, combleront le fossé du Brexit qui a dominé notre histoire récente.

“J’ai déjà servi – dans l’armée, et maintenant au parlement. Maintenant, j’espère répondre à nouveau à l’appel en tant que Premier ministre. Il est temps de commencer proprement. C’est l’heure du renouveau. »

Il a fait son premier discours aux membres conservateurs écossais le lendemain, soulignant la nécessité d’un « leadership sérieux et éprouvé » pour que le parti réussisse en Écosse.

Kemi Badenoch

L’ancienne ministre de l’égalité Kemi Badenoch a promis des réductions d’impôts et déclaré son opposition à la “politique identitaire” (Sa Majesté le Trésor)

L’ancienne ministre de l’Égalité, Kemi Badenoch, est devenue la quatrième candidate à jeter son chapeau sur le ring vendredi – promettant des réductions d’impôts et déclarant son opposition « politique identitaire ».

La députée de Saffron Walden a déclaré qu’elle était favorable à une baisse des impôts “pour stimuler la croissance et la productivité, et accompagnée d’une discipline stricte en matière de dépenses”.

Promettant d’être une candidate anti-réveil, elle a également dénoncé la “politique identitaire” et a déclaré que Boris Johnson était “un symptôme des problèmes auxquels nous sommes confrontés, pas leur cause”.

« Les gens sont épuisés par les platitudes et les discours creux. Aimer notre pays, notre peuple ou notre parti ne suffit pas », a-t-elle écrit dans Les temps. “Ce qui manque, c’est une compréhension intellectuelle de ce qui est nécessaire pour diriger le pays à une époque de polarisation accrue, de protectionnisme et de populisme amplifié par les médias sociaux.”

Penny Mordaunt

La ministre du Commerce, Penny Mordaunt, a déclaré que les dirigeants du pays “doivent devenir un peu moins centrés sur le leader et beaucoup plus sur le navire”. (Isabel Infantes/AFP via Getty Images)

Dimanche matin, Penny Mordaunt a annoncé qu’elle se présenterait pour devenir la prochaine chef du parti et Premier ministre.

La députée de Portsmouth North et ministre du Commerce international a annoncé sa candidature à la direction dans une vidéo publiée sur Twitter.

Dans le clip faisant la promotion de sa candidature, elle a déclaré : « Notre leadership doit changer. Il doit devenir un peu moins centré sur le leader et beaucoup plus sur le navire.

Liz Truss

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss est devenue la 10e candidate à lancer sa campagne (fil de sonorisation)

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss s’est engagée à annuler la hausse controversée de l’assurance nationale si elle était nommée chef des conservateurs, car elle a insisté sur le fait qu’elle pouvait être “faite confiance pour tenir ses promesses”.

Le ministre principal du Cabinet, qui devrait être un favori dans la course déjà bondée, a promis de “commencer à réduire les impôts dès le premier jour” pour aider à réduire le coût de la vie.

Mme Truss a fait valoir qu ‘«il n’est pas juste d’augmenter les impôts maintenant» et, en tant que dirigeante, elle prendrait des «mesures immédiates» pour aider à couvrir les frais de subsistance.

Elle a déclaré qu’elle “maintiendrait l’impôt sur les sociétés compétitif” – laissant entendre qu’elle souhaitait réexaminer les plans de M. Sunak visant à augmenter le taux en avril 2023, mais n’est pas allée jusqu’à égaler certaines des promesses de ses concurrents de supprimer la hausse. entièrement.

Candidats hors course :

Suella Braverman

(Getty Images)

Quelque 12 heures avant que M. Johnson accepte enfin l’inévitable et annonce qu’il démissionne de ses fonctions de Premier ministre, la première candidate à lui succéder s’était déjà fait connaître.

S’adressant à Robert Peston d’ITV, la procureure générale Suella Braverman a déclaré qu’elle prévoyait de rester à son poste pour le plus grand bien du pays, mais a dénoncé M. Johnson pour sa mauvaise gestion du scandale de harcèlement sexuel de Chris Pincher qui a finalement prouvé sa perte.

Elle a ensuite signalé sa propre intention de se présenter à la direction en disant: «J’aime ce pays, mes parents sont venus ici avec absolument rien et c’est la Grande-Bretagne qui leur a donné de l’espoir, de la sécurité et des opportunités.

“Ce pays m’a offert des opportunités incroyables dans l’éducation et dans ma carrière. J’ai une dette de gratitude envers ce pays et être Premier ministre serait le plus grand honneur, alors oui, je vais essayer.

Quelques heures après le discours de démission peu aimable de M. Johnson l’après-midi suivant, elle avait déjà un compte Twitter faisant la promotion de sa campagne.

Mme Bravermen a été éliminée du deuxième tour de scrutin jeudi après avoir terminé dernière avec 27 voix. Elle a dit plus tard qu’elle soutiendrait Liz Truss.

Sajid Javid

Sajid Javid lors du lancement de sa campagne éphémère (fil de sonorisation)

Sajid Javid – dont la démission aux côtés de celle de M. Sunak a déclenché l’implosion du cabinet de M. Johnson cette semaine – a annoncé sa candidature dans les journaux du dimanche.

Il a dit au Télégraphe du dimanche que non seulement il stopperait la hausse prévue de l’impôt sur les sociétés à 25 % en avril prochain, mais qu’il le réduirait à 15 %.

En outre, l’ancien secrétaire à la Santé s’est engagé à abandonner la proposition de hausse de l’assurance nationale de M. Sunak, qui a été proposée dans le but de financer le NHS et les soins sociaux.

M. Javid a critiqué le programme de mise à niveau de M. Johnson comme étant “beaucoup trop New Labour” dans sa concentration sur des projets d’infrastructure à dépenses élevées plutôt que sur la “création de richesse”, alors qu’il a établi un plan pour une suspension des taux d’activité de cinq ans pour les plus démunis. régions du pays, y compris de nombreuses circonscriptions dites du « mur rouge ».

Il s’est retiré de la course peu avant la date limite du premier tour de 18 heures lundi en raison d’un manque de soutien.

Grant Shapp

M. Shapps s’est retiré de la course avant le premier tour (Reuters)

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps – qui faisait partie d’une délégation de ministres qui aurait dit à M. Johnson de démissionner mercredi peu après les horribles grillades du comité de liaison du Premier ministre – est devenu le premier député conservateur à annoncer son intention de se présenter à la direction au cours du week-end.

« Nous avons eu deux ans et demi de gouvernement tactique par un centre souvent distrait. Cela doit cesser. Nous devons être un gouvernement stratégique, sobre dans son analyse, et ne pas courir après le prochain titre », a déclaré M. Shapps au L’heure du dimanche.

L’objectif de M. Shapps était de faire face à la crise du coût de la vie et de reconstruire l’économie britannique afin qu’elle soit la plus importante d’Europe d’ici 2050.

Il a exclu la tenue d’élections générales en cas de succès, mais s’est engagé à produire un budget d’urgence dans les 100 premiers jours pour réduire les impôts des plus vulnérables et apporter un soutien de l’État aux entreprises à forte consommation d’énergie, a rapporté samedi le journal.

Il a quitté la course mardi et a annoncé qu’il soutiendrait Rishi Sunak.

Rehman Chishti

Rehman Chishti est loin d’être un nom familier

Le ministre des Affaires étrangères nouvellement nommé, Rehman Chishti, était le moins connu des candidats à la course.

M. Chishti, le député de Gillingham et Rainham, a annoncé ses intentions en tweetant : « Je me présente pour être le prochain chef du Parti conservateur et votre premier ministre.

“Pour moi, il s’agit de conservatisme ambitieux, d’idées nouvelles, d’une nouvelle équipe pour un nouveau départ qui fait avancer notre grand pays.”

Il s’est retiré de la course mardi.

Nadhim Zahawi

Le chancelier de l’Échiquier Nadhim Zahawi a échoué dans sa tentative de devenir leader (fil de sonorisation)

Le chancelier nouvellement nommé Nadhim Zahawi a annoncé samedi son intention de se présenter à la direction, s’engageant “à stabiliser le navire et à stabiliser l’économie”.

Après avoir livré un éventuel coup de grâce au poste de premier ministre de M. Johnson dans une lettre accablante jeudi matin – moins de 36 heures après avoir accepté le poste au n ° 11 – M. Zahawi s’est engagé à réduire les impôts des particuliers, des familles et des entreprises, à augmenter les dépenses de défense et poursuivre les réformes de l’éducation.

Dans sa candidature à la direction, M. Zahawi a déclaré: «Mon objectif est simple: offrir les opportunités qui ont été offertes à ma génération, à tous les Britanniques, qui que vous soyez et d’où que vous veniez. Pour stabiliser le navire et stabiliser l’économie.

« Grâce au Brexit, nous sommes désormais une nation libre. Ne parlons pas seulement des opportunités qui s’ensuivent, saisissons-les.

“Si un jeune garçon, qui est venu ici à l’âge de 11 ans sans un mot d’anglais, peut servir aux plus hauts niveaux du gouvernement de Sa Majesté et se présenter pour être le prochain Premier ministre, tout est possible.”

Mais ce ne devait pas être pour M. Zahawi, car il n’a recueilli que 25 voix de députés au second tour et a été contraint d’abandonner mercredi.

Jérémy Hunt

Jeremy Hunt n’a pas réussi à devenir le chef du parti conservateur – encore une fois (fil de sonorisation)

Jeremy Hunt a lancé son offre dimanche, faisant écho séparément au vœu de M. Javid de réduire l’impôt sur les sociétés à 15%.

Mais contrairement à son collègue ancien secrétaire à la Santé, il a déclaré qu’il maintiendrait l’augmentation de l’assurance nationale en disant: “Le NHS a besoin d’argent.”

M. Hunt, qui a perdu face à M. Johnson lors du dernier tour du concours de 2019 pour remplacer Theresa May, a averti que les réductions d’impôts “doivent être effectuées de manière durable”.

« Cela ne peut pas être un pot-de-vin électoral et cela dépend de la croissance », a-t-il déclaré. « Ce dont vous auriez besoin, c’est d’une réduction d’impôt sur le revenu à vie, pas pour Noël. Cela signifie commencer par dire que nous allons faire croître l’économie, puis vous vous mettrez dans une position [to do so].”

M. Hunt est devenu un perdant pour la deuxième fois mercredi lorsqu’il a interrogé le plus petit nombre de votes de députés – seulement 18 – et a dû abandonner la course.