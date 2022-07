Leadership conservateur: Rishi Sunak va accélérer la déchirure des règles de l’UE pour obtenir les informations d’identification du Brexit

Rishi Sunak s’engage à accélérer la déchirure des règles de l’UE sur les données, les essais cliniques et les services financiers, pour souligner ses références au Brexit dans la course à la direction des conservateurs.

L’ancien chancelier déciderait dans les 100 jours lesquelles des 2 400 lois et règlements en suspens devraient disparaître – promettant également un « Big Bang 2.0 » pour la City de Londres.

Cette décision intervient alors que de nouveaux sondages suggèrent que M. Sunak est le choix écrasant des électeurs dans les circonscriptions que les conservateurs doivent conserver pour remporter les prochaines élections générales.

Le public le préfère dans 76% des 365 sièges que le parti a remportés en 2019, selon l’enquête – laissant ses rivaux Tom Tugendhat (19%) et Penny Mordaunt (5%) à la traîne.

Liz Truss – qui patauge dans la course après avoir été jugée comme ayant perdu le premier débat télévisé – et Kemi Badenoch n’ont pas réussi à dominer le tableau à aucun des sièges, Partenaires JL trouvé.

M. Sunak a établi un contraste frappant avec la partisane du reste, Mme Truss, en soulignant qu’il avait rompu avec la direction conservatrice pour faire campagne pour le congé malgré l’avertissement que “ma carrière politique prendrait fin”.

“En tant que Premier ministre, j’irais plus loin et plus vite dans l’utilisation des libertés que le Brexit nous a données pour réduire la masse de réglementations et de bureaucratie européennes qui freinent notre croissance”, a-t-il déclaré.

La politique est dévoilée après que M. Sunak ait remporté un succès avec l’approbation de la figure considérée comme le “Mr North” du parti, l’influent maire de Tees Valley, Ben Houchen.

Cependant, l’assaut contre les lois de l’UE déclenchera un nouvel affrontement avec Bruxelles s’il conduit à des normes réglementaires plus basses, bafouant les promesses faites lors de la signature de l’accord commercial sur le Brexit.

Le mois dernier, le négociateur de l’UE pour le Brexit, Maros Sefcovic, a mis en garde contre les “conséquences” si les règles du jeu équitables promises sont inclinées, déclarant : “Nous surveillerons donc de près les développements”.

Dans d’autres développements de la course, avant un deuxième clash télévisé dimanche soir :

* Mme Mordaunt, la favorite des membres conservateurs selon un sondage séparé, a été critiquée pour son soutien à l’homéopathie sur le NHS par les critiques de la médecine alternative.

* Mme Truss a lancé une autre importante réduction d’impôt, pour aider les gens à prendre des pauses de travail pour la garde d’enfants ou en tant que soignants, malgré les critiques de M. Sunak selon lesquelles ses plans économiques sont “un conte de fées”.

* M. Tugendhat – le candidat le plus susceptible de tomber au troisième tour de scrutin de lundi – a insisté sur le fait qu’il n’abandonnerait pas avant cela, déclarant: «Je n’ai jamais refusé un défi parce que les chances étaient contre moi. Je n’ai pas l’intention de commencer maintenant.

* Les travaillistes ont exigé que les candidats disent clairement les réductions de dépenses nécessaires pour fournir les “milliards de livres de réductions d’impôts non financées” promis.

* Les libéraux démocrates les ont exhortés à exclure un rôle au cabinet pour Boris Johnson afin de s’assurer qu’ils peuvent commencer à “réparer notre politique brisée”.

M. Sunak reste le candidat préféré des députés conservateurs, avant de nouveaux scrutins à partir de lundi pour réduire les cinq survivants à deux derniers d’ici mercredi.

Mais le vainqueur – et le prochain Premier ministre – sera ensuite choisi par les quelque 180 000 membres conservateurs avant que M. Johnson ne quitte Downing Street le 6 septembre.

Le gouvernement sortant prévoit déjà un feu de joie de la «loi retenue» de l’UE en utilisant, de manière controversée, des réglementations en coulisses au lieu de permettre un examen et des votes complets.

L’ancien chancelier a déclaré qu’il accélérerait le processus, pointant du doigt la réglementation “lourde” des services financiers et promettant de “faire à nouveau de Londres la première place financière du monde d’ici 2027”.

M. Sunak “supprimerait également le fardeau” des lois européennes sur les données qui, selon lui, “empêchent les entreprises technologiques britanniques d’innover et les services publics de pouvoir partager des données pour lutter contre la criminalité”.

Troisièmement, il « accélérerait notre processus d’approbation des essais cliniques », en créant un service d’approbation unique, soulignant le succès du déploiement du vaccin Covid.

M. Sunak a déclaré: “En 2016, la direction de mon parti m’a dit que si je soutenais le Brexit, ma carrière politique se terminerait avant même d’avoir commencé. J’ai quand même soutenu le Brexit parce que je savais que c’était la bonne chose pour le pays.

“Nous devons tirer parti de ces opportunités en abandonnant la masse de réglementations inutiles et la mentalité de faible croissance dont nous avons hérité de l’UE.”