Leadership conservateur: Rishi Sunak rejette la réduction de l’impôt sur le revenu de 2024 pour contrer la poussée de Liz Truss

Rishi Sunak a refusé d’avancer sa promesse de réduction d’impôt sur le revenu alors qu’il se bat pour gagner les membres conservateurs qui penchent pour la favorite du leadership en matière de réduction des impôts, Liz Truss.

L’ancien chancelier – dont le discours est la “responsabilité budgétaire” – est néanmoins sous pression pour accélérer sa réduction prévue de 1p sur le taux de base de 20p du printemps 2024 à l’automne 2023.

Cette décision serait une tentative d’annuler ce que l’on pense être l’appel central de Mme Truss à la base conservatrice, qui choisira le prochain chef et Premier ministre.

Mais cela risquerait de saper la position de M. Sunak en tant que candidat à qui l’on peut faire confiance avec l’argent de la nation, contrairement à l’économie “de conte de fées” de son rival comme il le dit.

Une source du camp Sunak a déclaré qu’il ne s’attend pas à pouvoir réduire les impôts des particuliers avant l’automne 2023 au plus tôt – et qu’il est peu probable qu’ils entrent en vigueur avant avril 2024.

Cela cadrerait avec le calendrier établi en mars, lors de sa déclaration du printemps, lorsque le chancelier de l’époque a dévoilé un édulcorant pré-électoral pour le scrutin prévu au printemps 2024 – la réduction de 1p à 19p.

M. Sunak a déclaré qu’il arriverait “à partir de 2024”, le Trésor ajoutant: “Cela sera livré de manière responsable et abordable, tout en continuant à respecter nos règles budgétaires”.

Le camp de Sunak suggère maintenant que le test aura lieu lorsque l’inflation galopante aura été maîtrisée, et non les règles de dépenses et d’emprunt – ce qui pourrait rendre possible l’annonce de la réduction à la fin de l’année prochaine.

M. Sunak a admis qu’il était l’étranger dans la bataille pour le n ° 10, malgré le soutien de 137 députés conservateurs, une avance considérable sur les 113 du ministre des Affaires étrangères.

Un sondage réalisé cette semaine auprès de membres conservateurs a donné à Mme Truss une bonne avance de 54 à 35% sur sa rivale, avant le début des rafles la semaine prochaine.

M. Sunak est également vulnérable à la colère de certains membres conservateurs qu’il a aidé à déclencher le départ de Boris Johnson – en démissionnant – tandis que Mme Truss l’a soutenu.

Et sa réputation ne s’est pas complètement remise de la controverse sur le statut fiscal non-dom de sa femme, ou de la révélation qu’il a une carte verte américaine alors qu’il était chancelier.

Mais les plans fiscaux de Mme Truss – des réductions non financées d’au moins 30 milliards de livres sterling – sont extrêmement controversés, une dispute alimentée par son affirmation selon laquelle ils réduiraient plutôt que d’augmenter l’inflation.

Jurant de s’attaquer à «l’orthodoxie» du Trésor et au consensus économique, le favori de la course a insisté sur le fait que le paquet n’était «pas un pari» et ne ferait pas augmenter l’inflation déjà à 9,4%.

Mais les économistes préviennent qu’ils ne feront pas monter les prix et risquent un retour à l’inflation des années 1970.

Le Dr Jo Michell, professeur agrégé d’économie à l’UWE Bristol, a déclaré L’indépendant: « Les réductions d’impôts qu’elle propose sont plus susceptibles d’être inflationnistes donc, selon la prépondérance des probabilités, ses commentaires sont faux.

“C’est certainement un pari – dire que le plan n’a aucun risque [of increasing inflation] est ridicule.