Leadership conservateur : qui sont les candidats et qu’ont-ils fait avant la politique ?

Plus d’une demi-douzaine de députés conservateurs se sont proposés pour diriger le parti conservateur et devenir le prochain Premier ministre.

Voici quelques informations de base sur leurs antécédents, y compris quels étaient leurs emplois avant la politique, où ils sont allés à l’école et qui sont leurs parents.

Rishi Sunak

(Reuters)

Le père de Rishi Sunak, Yahvir, était médecin généraliste et sa mère Usha était pharmacienne. Il a fréquenté la Stroud School, une école préparatoire privée du Hampshire, puis le Winchester College, un autre internat privé prestigieux.

Il a étudié la philosophie, la politique et l’économie à l’Université d’Oxford, puis a déménagé aux États-Unis pour obtenir une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Stanford.

Ses premiers emplois ont été à la banque d’investissement Goldman Sachs puis dans divers fonds d’investissement. Il a également été directeur d’une société d’investissement appartenant à son beau-père, le milliardaire indien NR Narayana Murthy.

Penny Mordaunt

(Archives PA)

Le père de Penny Mordaunt, John, était un parachutiste qui s’est ensuite recyclé comme enseignant. Sa mère était liée à l’homme politique Philip Snowden, qui est devenu le premier chancelier travailliste de l’Échiquier en 1924.

Elle a fréquenté la Oaklands Roman Catholic Comprehensive School à Waterlooville, dans le Hampshire, puis a étudié le théâtre à la Victoryland Theatre School. Elle a étudié la philosophie à l’Université de Reading.

Après l’université, elle a travaillé pour le parti conservateur en tant que responsable de la jeunesse puis responsable de la radiodiffusion. Elle a également travaillé pour la Freight Transport Association, le Kensington and Chelsea Council et les deux campagnes présidentielles de George W. Bush.

Liz Truss

(Getty Images)

Le père de Liz Truss était professeur de mathématiques pures à l’Université de Leeds, tandis que sa mère était infirmière et enseignante à divers moments. Elle dit politiquement qu’ils étaient tous les deux de gauche.

Truss est allée à la Roundhay School, une école polyvalente du nord-est de Leeds, et a également fait brièvement ses études au Canada lorsque sa famille y a déménagé. Elle a fréquenté l’Université d’Oxford où elle a étudié la politique, la philosophie et l’économie.

Après Oxford, elle est allée travailler pour la compagnie pétrolière Shell en tant que directrice commerciale, puis pour la société de télécommunications Cable & Wireless en tant que directrice économique. Elle est allée travailler pour un groupe de réflexion avant de devenir députée.

Tom Tugendhat

(Getty Images)

Tom Tugendhat est le fils de Sir Michael Tugendhat, un juge de la Haute Cour. Sa mère, Blandine de Loisne, est née en France. Il est également le neveu de Lord Tugendhat, ancien député conservateur de Westminster et vice-président de la Commission européenne qui siège désormais à la Chambre des lords.

Tugendhat a fait ses études à la St Paul’s School privée de Londres avant d’étudier la théologie à l’Université de Bristol. Cela a été suivi d’une maîtrise en études islamiques à Cambridge.

Il a rejoint l’armée territoriale en tant qu’officier après l’université, atteignant le grade de lieutenant-colonel et servant en Irak et en Afghanistan. Il a également travaillé comme officier du renseignement et comme personnel civil du ministère des Affaires étrangères.

Nadhim Zahawi

(PENNSYLVANIE)

Le père de Nadhim Zahawi, Hareth, était un homme d’affaires en Irak et sa famille a déménagé au Royaume-Uni en tant que réfugiés lorsque Nadhim avait 11 ans.

Zahawi a fait ses études à la Holland Park School, une des meilleures écoles publiques de l’ouest de Londres, avant de rejoindre deux écoles privées – Ibstock Place School et King’s College School.

Il a étudié le génie chimique à l’University College de Londres, avant de se lancer dans une carrière en marketing. En 2000, il a fondé le sondeur YouGov dont il a été directeur général jusqu’à devenir député conservateur en 2010.

M. Zahawi a été éliminé de la course mercredi.

Jérémy Hunt

(fil de sonorisation)

Le père de Jeremy Hunt, Sir Nicholas Hunt, était amiral dans la Royal Navy et commandant en chef de la flotte de 1985 à 1987. Sa mère travaillait comme infirmière dans les années 1950 et 1960.

Hunt est allé à l’école privée Charterhouse de Surrey, où il était directeur d’école, avant d’étudier la philosophie, la politique et l’économie à l’Université d’Oxford. Il était un contemporain de David Cameron et Boris Johnson et était actif dans la politique conservatrice là-bas.

Après l’université, Hunt a travaillé comme consultant en gestion, a enseigné l’anglais au Japon et a créé diverses entreprises. Le plus réussi était une société appelée Hotcourses, une base de données de cours éducatifs.

Kemi Badenoch

(Médias PA)

Le père de Kemi Badenoch était médecin généraliste et sa mère était professeur de physiologie. Née à Wimbledon, elle a également passé du temps au Nigeria et aux États-Unis.

Elle a étudié pour ses A-Levels au Phoenix College de Morden, avant d’obtenir un diplôme en génie des systèmes informatiques à l’Université du Sussex. Elle a ensuite fait un diplôme en droit à Birkbeck, Université de Londres.

Avant la politique, elle a travaillé comme analyste de systèmes au sein du groupe Royal Bank of Scotland et a occupé divers postes dans le conseil et les services financiers, notamment directeur associé de la banque privée et gestionnaire de patrimoine Coutts et directeur numérique du magazine The Spectator.

Suella Braverman

(PA)

La mère de Suella Braverman était conseillère conservatrice à Brent et infirmière; son père travaillait pour une association de logement.

Elle est allée à l’école privée Heathfield à Pinner avant d’aller à l’université de Cambridge pour étudier le droit. Elle a également fait une maîtrise en droit européen et français à l’Université Panthéon-Sorbonne.

Avant d’entrer en politique, Braverman a travaillé comme avocat spécialisé dans les litiges commerciaux, le contrôle judiciaire, l’immigration et le droit de l’urbanisme.