Leadership conservateur : Quand le vote se termine-t-il ?

Le prochain Premier ministre britannique sera choisi le lundi 5 septembre, lorsque la course à la direction du Parti conservateur se terminera enfin à 17 heures, après huit semaines de campagne acharnée.

La secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss ou l’ancien chancelier Rishi Sunak succèderont à Boris Johnson au 10 Downing Street une fois que les votes des membres officiels conservateurs, estimés à seulement 170 000 personnes, auront été comptés et rassemblés.

Après avoir relevé des défis de la part de Penny Mordaunt, Tom Tugendhat, Kemi Badenoch, Suella Braverman, Jeremy Hunt et d’autres, Mme Truss et M. Sunak ont ​​passé le mois d’août à faire campagne lors de 12 événements de hustings conservateurs à travers le pays.

Le concours a été très controversé, parfois personnel et a suscité de nombreuses critiques sur l’échec des deux candidats à décrire leurs plans pour faire face à une crise du coût de la vie de plus en plus alarmante.

Malgré une augmentation initiale du soutien parmi les députés, M. Sunak a par la suite vu sa popularité chuter, car de nombreux membres du parti le tiennent pour responsable de l’éviction de M. Johnson début juillet, laissant Mme Truss presque certaine de gagner la journée, à du moins selon les sondeurs.

Les membres du parti ont reçu leurs bulletins de vote entre le 1er et le 5 août et ont jusqu’à 17 heures le vendredi 2 septembre pour les soumettre, après quoi le vote se termine et les responsables passeront le week-end à additionner les résultats.

Le gagnant sera finalement annoncé à Westminster vers 12h30 le lundi 5 septembre par Sir Graham Brady, président du comité des députés d’arrière-ban du parti en 1922.

Le nouveau chef en attente devra ensuite passer cet après-midi et cette soirée à finaliser ses choix pour les postes clés du Cabinet avant que M. Johnson ne rende visite à Sa Majesté la Reine à Balmoral, sa maison familiale dans les hautes terres écossaises, afin de remettre officiellement sa démission. en tant que PM mardi.

Le gagnant, que ce soit Mme Truss ou M. Sunak, rendra également visite au monarque et acceptera son invitation officielle à former un gouvernement, après quoi les PM sortant et entrant devront s’adresser à la nation, ce qui se déroulerait normalement en dehors de 10 Downing Street.

Une fois ces subtilités terminées, elle ou il devra commencer à annoncer les nominations de ses hauts fonctionnaires et à tenir des réunions avec des hauts fonctionnaires afin qu’ils puissent recevoir les codes nucléaires et des mises à jour sur d’autres questions clés de sécurité nationale.

Mercredi, avec à peine le temps de reprendre son souffle, le gagnant se retrouvera face à Sir Keir Starmer à la boîte de répartition de la Chambre des communes pour ses premières questions au Premier ministre à midi.

Avec l’économie du pays dans une situation désespérée et des millions de personnes s’inquiétant des factures d’énergie exorbitantes qui menacent de toucher leurs paillassons cet automne, le gagnant devra certainement être prêt à se lancer.