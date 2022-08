Leadership conservateur : principaux points à retenir du débat final

Mercredi soir à Ottawa, trois des cinq candidats à la direction du Parti conservateur du Canada ont pris part au troisième et dernier débat officiel de la course de 2022.

Les candidats Scott Aitchison, Roman Baber et Jean Charest se sont penchés sur certains des principaux enjeux de la campagne.

Le débat mi-anglais et mi-français a vu le trio discuter de leadership, de questions autochtones, de transport, de changement climatique, d’abordabilité, d’affaires rurales et de santé.

Les candidats Pierre Poilievre et Leslyn Lewis ont choisi de sauter le débat, passant la nuit avec des partisans à la place, risquant par conséquent une pénalité de 50 000 $.

Voici les principales conclusions de la discussion de ce soir.

TROIS CANDIDATS, UNE GRANDE TABLE BLEUE

La décision de tenir un troisième débat dans la course de 2022 a été prise des mois après le débat officiel en anglais le 11 mai à Edmonton, en Alberta, et le débat en français à Laval, au Québec. le 25 mai. Le format du troisième débat était très différent des événements précédents, se traduisant davantage par une table ronde que par une confrontation enflammée.

La possibilité d’une troisième confrontation a été laissée ouverte par le parti lorsqu’il a annoncé les débats initiaux, mais la décision d’aller de l’avant avec une troisième, avec seulement quelques semaines avant que tous les bulletins de vote doivent être soumis, a été fortement opposée par Poilievre et Lewis, qui a finalement décidé de ne pas y assister.

En conséquence, le parti a modifié ses plans et l’événement est devenu une affaire plus épurée.

Au lieu de se tenir derrière des podiums dans une salle avec un public important, comme ils l’ont fait dans les autres débats officiels, les trois hommes et le modérateur se sont tous assis dans un studio étroit dans un parc industriel situé à 12 kilomètres de la Colline du Parlement.

Les candidats et le président du Parti conservateur, Rob Batherson – qui a agi en tant que modérateur de la soirée – étaient tous assis sur des tabourets bas autour d’un côté d’une table ronde de la taille d’une salle à manger, ornée d’une nappe bleue conservatrice.

Selon le journaliste de la piscine à l’intérieur de la salle, avant le début du débat, un candidat a renversé une lumière en essayant de se rendre à la table, et Charest a fait remarquer que la configuration était “bizarre”, affirmant qu’il n’avait “jamais rien vu de tel”.

ON PARLE BEAUCOUP DE TRUDEAU

Avant le débat, on s’attendait à ce que les candidats absents – Lewis et Poilievre – soient des sujets de conversation clés tout au long de la soirée, mais le nom sur toutes les lèvres des candidats était le premier ministre Justin Trudeau.

Bien qu’il y ait eu quelques coups adressés à ceux qui n’ont pas participé, Charest disant que les candidats doivent être responsables envers les membres du parti et répondre à leurs questions, ceux à la table semblaient moins concentrés sur leurs adversaires et plus sur l’utilisation de la nuit pour se lancer. , comme le parti l’avait espéré, comme la meilleure alternative au gouvernement libéral actuel.

« Il n’y a rien qui se fait. Et pourtant, nous payons des impôts pour tout cela, et on pourrait penser qu’ils agiraient ensemble », a déclaré Charest à propos de Trudeau. « Et il y a urgence à changer de gouvernement, les Canadiens veulent du changement, et ils se tournent vers nous en tant que conservateurs comme alternative. Et c’est de cela qu’il s’agit dans cette course, offrir une alternative.

“Notre réponse à la politique de division de Justin Trudeau ne peut pas être plus de division”, a proposé Aitchison. “Nous devons diriger avec respect. Nous devons proposer de vraies solutions aux défis auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour et produire un gouvernement qui produit réellement des résultats. Nous ne pouvons pas être le parti qui s’insurge contre le gouvernement, alors que nous devons être le parti qui offre un meilleur gouvernement qui respecte réellement l’argent des contribuables et produit des résultats. Nous devons également nous unir en tant que conservateurs.

Tout en présentant à tour de rôle leurs idées politiques, les candidats ont également évoqué ce qu’ils considèrent comme un certain nombre d’échecs libéraux, de ne pas mettre fin à tous les avis sur l’eau potable dans les communautés des Premières Nations, aux problèmes de voyage actuels auxquels sont confrontés les Canadiens dans les aéroports et aux bureaux de passeport et d’immigration. des bureaux.

GRAND ACCENT SUR L’UNITÉ DU PARTI

Un autre thème majeur de la soirée était l’unité du parti. Après des mois de candidats s’affrontant, s’attaquant les uns aux autres sur leurs politiques, leurs antécédents et leurs points de vue sur des événements tels que les manifestations du convoi, les trois participants se sont efforcés de souligner la nécessité pour le parti de s’unifier une fois qu’un gagnant sera nommé le mois prochain.

Baber a déclaré qu’il n’avait jamais plus voulu gagner une élection, suggérant que l’avenir du pays était en jeu.

« Je veux que vous imaginiez un scénario : c’est le lendemain des élections, et vous vous réveillez et Justin Trudeau est réélu premier ministre, ou pire encore, Chrystia Freeland est première ministre maintenant », a déclaré Baber. Eh bien, nous comptons les uns sur les autres pour que cela n’arrive pas.

« Et cela signifie que nous devons nous serrer les coudes pour le bien de notre nation », a-t-il ajouté. « Nous devons tous prendre du recul, prendre une profonde respiration. chaque candidat à la direction dans cette course. »

Mercredi soir, les candidats ont dû se demander s’ils resteraient avec le parti s’ils ne gagnaient pas la direction ; Aitchison et Baber ont indiqué qu’ils prévoyaient de continuer à soutenir le Parti conservateur malgré tout, tandis que Charest a esquivé la question, disant aux journalistes lors d’une mêlée post-débat que son objectif reste de devenir le prochain chef.

Batherson a terminé la soirée en appelant les membres du parti à voter. Il a déclaré que le Parti conservateur avait établi des records avec le nombre de ses membres et que chaque membre devrait exercer son droit de vote.