Leadership conservateur: Penny Mordaunt sous le feu pour son soutien à l’homéopathie

La favorite de la course à la direction des conservateurs, Penny Mordaunt, est critiquée pour son soutien à l’homéopathie par les critiques de l’utilisation de la médecine alternative.

L’ancienne secrétaire à la Défense a fréquemment préconisé la pratique – l’utilisation de substances naturelles pour aider le corps à se guérir – selon une analyse de son dossier parlementaire et des commentaires passés.

Mme Mordaunt était l’un des 16 partisans d’une motion à la Chambre des communes critiquant vivement la British Medical Association pour avoir retiré le soutien du NHS à l’homéopathie, en juin 2010.

Il a fait valoir que “des preuves anecdotiques accablantes que l’homéopathie est efficace, souvent dans les cas où les patients n’ont pas trouvé de soulagement grâce aux traitements médicaux conventionnels”.

En juillet 2014, dans un échange sur Twitter au sujet d’une critique la qualifiant de “médicament bunkum”, Mme Mordaunt a déclaré que les médecins généralistes “devraient avoir la liberté de décider”. Le gardien signalé.

Michael Marshall, directeur de projet de l’association caritative pro-science Good Thinking Society, a déclaré qu’il espérait que le candidat montrerait désormais “une plus grande considération pour les preuves et la raison”.

“Les remèdes homéopathiques n’ont pas leur place dans les soins de santé modernes, étant donné qu’ils se sont avérés inefficaces et peuvent être activement dangereux lorsque les patients sont amenés à croire qu’ils pourraient fonctionner”, a-t-il déclaré.

“Il est préoccupant de penser qu’une candidate de premier plan à la plus haute fonction a une si mauvaise appréciation de l’importance des preuves en matière de santé et de science, et qu’elle se sent confiante de s’opposer publiquement aux conclusions des experts médicaux.”

Daisy Cooper, porte-parole des libéraux démocrates en matière de santé, a déclaré: «Il est alarmant que quelqu’un qui pourrait être nommé Premier ministre dans quelques semaines ait soutenu à plusieurs reprises l’homéopathie fournie par le NHS, malgré les inquiétudes concernant la pratique parmi les experts de la santé.

“Penny Mordaunt devrait préciser qu’elle se concentrera sur la résolution des vrais problèmes auxquels le NHS est confronté, comme l’augmentation des temps d’attente des ambulances, et non sur l’imposition de traitements homéopathiques.”

L’indépendant a demandé à Mme Mordaunt de répondre aux critiques sur sa position.

La dispute survient après qu’elle a eu du mal à faire bonne impression lors du premier débat sur le leadership à la télévision en direct, étant jugée l’avoir remporté par seulement 12% des électeurs lors d’un sondage instantané.

L’outsider Kemi Badenoch a remis en question son refus d’insister pour que les gens puissent s’identifier comme un sexe différent – ​​tandis que Rishi Sunak a attaqué ses plans de réduction d’impôts.

Répondant dans une interview avec Le télégraphe quotidienMme Mordaunt a protesté contre le fait d’avoir été ciblée par des diffamations dans ce qu’elle a appelé une campagne de “black-ops”.

Soulignant des réalisations telles que la fin d’un différend avec des pompiers en grève, la garantie d’un salaire décent pour tous les soldats et l’élaboration de la cyberstratégie du Royaume-Uni, elle a déclaré : « Regardez mon bilan, regardez ce que j’ai fait. Je fais des choses.

Mme Mordaunt a également fait valoir qu’on pouvait faire plus confiance au Brexit qu’à Liz Truss – qui a voté pour rester dans l’Union européenne lors du référendum de 2016 – parce qu’elle y croit profondément.